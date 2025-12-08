scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj: 'दान के पैसे से शराब पीना है पाप...'प्रेमानंद महाराज ने बताए दान के नियम

Premanand Maharaj: हिंदू धर्म में दान करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है. प्रेमानंद महाराज के मुताबिक, दान देते समय सबसे पहले पात्र और कुपात्र की पहचान जरूरी है. सच्चा संत कभी आपके अहित की कामना नहीं करता है, जबकि पाखंडी अपने स्वार्थ के लिए दान का दुरुपयोग करेगा. इसलिए, दान ऐसा हो जो जरूरतमंद की मदद भी करें और आपके पुण्य को सार्थक भी बनाए.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज ने जानें दान के सही नियम (Photo: instagram/bhajanmarg)
प्रेमानंद महाराज ने जानें दान के सही नियम (Photo: instagram/bhajanmarg)

Premanand Maharaj: हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जरूरतमंद की मदद करने से ईश्वर की कृपा मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. लेकिन, कई बार दिमाग में ये सवाल भी उत्पन्न होता है कि कोई साधु या जरूरतमंद व्यक्ति अगर हमारी दी हुई भिक्षा का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है. इसी से संबंधित प्रश्न एक भक्त लेकर वृंदावन-मथुरा के बाबा प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची. उसने महाराज जी से कहा कि मेरे मन में एक विडंबना है कि जब कोई साधु-महात्मा या कोई व्यक्ति घर पर भिक्षा मांगने आता है, तो हम आटा, चावल, दाल या जो भी संभव हो देकर उसकी मदद करते हैं. लेकिन मन में सवाल उठता है कि अगर वह उन्हीं चीजों को बेचकर मदिरापान करता हो, तो क्या यह गलत माना जाएगा? 

इस पर प्रेमानंद महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि हां ये गलत बात है और आप भी इस पाप में भागीदार बनेंगे. कुछ संत ऐसा पाप करते हैं लेकिन कुछ साधु-संत ऐसे होते हैं जो 15-15 दिनों के लिए आटा-चावल मांगते हैं. ब्रजमंडल में ऐसे बहुत संत मिलते हैं जो कई घरों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 'आटा की चुटकी' लेकर भोग तैयार करते हैं और सरल जीवन जीते हैं. इसलिए अगर घर पर कोई आटा चावल मांगने आए तो उससे कहिए की 'बैठ जाइए, रोटी-दाल खाकर जाइए या अगर चाहें तो दो रोटी ले जाइए.'

क्या दान ना देने से लगता है पाप?

सम्बंधित ख़बरें

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के पिता प्रेमानंद महाराज से मिले
'लाला इंद्रेश हम सबके हृदय में'... कथावाचक इंद्रेश के पिता ने की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात 
Sudhanshu Pandey premanand maharaj
'नौकरानियों को गले लगा रहे बच्चे...' एक्टर ने भारतीय पेरेंट्स को दी ये नसीहत 
Premanand Maharaj And Neem Karoli Baba
क्या हुआ जब नीम करोली के भक्त ने प्रेमानंद से कहा- 'अब आपमें गुरु दिखता है' 
palash muchhal visits premanand maharaj
स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन, दर्द में पलाश, प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे?  
Premananad maharaj and rajpal yadav
'मनसुखा मैं ही था...' राजपाल यादव ने खुद को बताया कृष्ण का दोस्त, लोट-पोट हुए प्रेमानंद 

आगे वह महिला यह प्रश्न करती है कि अगर हम दान नहीं देंगे तो कहीं वो श्राप तो नहीं दे देंगे. इस प्रश्न का प्रेमानंद महाराज का उत्तर देते हैं कि श्राप देने का सामर्थ्य होता तो घर घर क्यों भटकते. इनके अलावा, जो साधु-संत पैसा मांगते हैं वह घोर पाखंडी होते हैं. सच्चा संत कभी किसी के अहित की कामना नहीं करता है. यदि वह क्रोधित भी हो जाए, तब भी उसका क्रोध मंगल बन जाता है जैसे नारद जी ने नलकूबर और मणिग्रीव को वृक्ष बनने का श्राप दिया, लेकिन अंततः उसी श्राप के कारण उन्हें श्रीकृष्ण के दर्शन और मुक्ति प्राप्त हुई थी. 

Advertisement

अतः जो साधक ईश्वर को समर्पित है, वह दूसरों के लिए हमेशा मंगल ही चाहता है. आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी साधु को भूख लगी है तो खाना खिला दो, ठंड लगी है तो कपड़े दे दो, बीमार है तो औषधि दिला दो, इतनी सेवा की जा सकती है. 

किसको देना चाहिए दान

प्रेमानंद महाराज के मुताबिक, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं. अच्छे संत वे होते हैं जो वास्तव में भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं. शास्त्रों और आचार्यों ने भिक्षावृत्ति को इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे साधक का अभिमान नष्ट होता है. ऐसे संत पांच-पांच घरों में जाकर एक-एक या दो-दो रोटियां मांग लेते हैं और दिनभर का भोजन हो जाता है.

कुछ संत गांवों में जाकर थोड़ा-थोड़ा आटा इकट्ठा करते हैं जैसे दो, ढाई, तीन, चार किलो और कई दिनों तक अपना भोजन स्वयं बनाकर भोग लगाते हैं. ऐसे संतों की पहचान हो जाती है क्योंकि उनका उद्देश्य केवल भिक्षा से अपने साधन जीवन को चलाना होता है. सच्चा संत तो ऐसा होगा कि यदि तुम उसे मार भी दो, तब भी वह तुम्हारा मंगल ही चाहेगा, अमंगल नहीं. संत वो है जो बुरा बोलने पर भी भलाई करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement