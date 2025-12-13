scorecardresearch
 
Chaturgrahi Yog New Year: 2026 के पहले ही दिन चतुर्ग्रही योग, इन 3 राशियों के लिए सचमुच हैप्पी होगा न्यू ईयर

Chaturgrahi Yog New Year: नए साल 2026 के पहले ही दिन धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा. इतना ही नहीं, सूर्य बुध ग्रह के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे. मंगल के साथ मंगलादित्य योग और शुक्र के साथ शुक्रादित्य योग का भी निर्माण करेंगे.

नए साल 2026 के पहले ही दिन धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा. (Photo: Pixabay)
Chaturgrahi Yog New Year 2026: नए साल 2025 का शुभारंभ एक बड़े ही दुर्लभ चतुर्ग्रही योग में होने जा रहा है. दरअसल, नए साल 2026 के पहले ही दिन धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा. अभी मंगल धनु राशि में हैं. 16 दिसंबर को सूर्य, 20 दिसंबर को शुक्र और 29 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इतना ही नहीं, यहां बुध के साथ मिलकर सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे. मंगल के साथ मंगलादित्य योग और शुक्र के साथ शुक्रादित्य योग का भी निर्माण करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है साल की शुरुआत में ये दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा. सफलता के नए अवसर सामने आएंगे. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में उन्नति की संभावना मजबूत होगी. समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा. प्रेम जीवन में सौहार्द और रिश्तों में मधुरता आएगी. बड़े फैसले और निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. साझेदारी में लाभ की संभावना अधिक रहेगी. धैर्य, संयम से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी.

तुला राशि
आपके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा. करियर और व्यवसाय में प्रगति होगी. धन वृद्धि के योग बनते दिख रहे हैं. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और सामाजिक दायरे में आपका प्रभाव बढ़ेगा. आप अपनी रचनात्मक क्षमता और नेतृत्व के गुणों से खूब लाभ बटोरेंगे. नौकरी या व्यापार में नए दायित्व मिलेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे. मित्रों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

धनु राशि
आर्थिक मोर्चे पर लाभ होगा. शिक्षा, करियर और बिजनेस में प्रगति की संभावना दिख रही है. प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने और नई योजनाओं की शुरुआत करने के लिए अनुकूल है. नए निवेश लाभकारी होंगे. किसी भी कार्य में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. स्वास्थ्य में सुधार होगा. चोट-दुर्घटना से बचे रहेंगे.

---- समाप्त ----
