जयपुर: एलिवेटेड पुलिया के नीचे फंसा डंपर, 15 फीट हवा में उठ गया अगला हिस्सा

जयपुर के सोडाला इलाके में नगर निगम का डंपर चलते-चलते अचानक एलिवेटेड पुल में फंस गया. हादसा उस समय हुआ जब डंपर का पिछला हिस्सा अचानक ऊपर उठ गया और पुलिया में अटक गया. तेज धमाके के साथ हुआ यह हादसा देखने वाले हैरान रह गए. गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली.

एलिवेटेड पुल के नीचे फंस गया डंपर (Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर शहर के सोडाला इलाके में सोमवार को एक अजीब हादसा देखने को मिला. नगर निगम का कचरा लेकर जा रहा एक डंपर अचानक एलिवेटेड पुलिया में फंस गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और समय रहते बड़ा हादसा टल गया.

घटना सोडाला चौराहे के पास यादव पेट्रोल पंप के करीब हुई. जानकारी के अनुसार, डंपर अजमेर रोड से पुरानी चुंगी होते हुए सोडाला की ओर जा रहा था. सुबह करीब 11:30 बजे चलते-चलते डंपर का हाइड्रोलिक जैक अचानक ऊपर उठ गया, जिससे पीछे की डंप बॉडी खुल गई और वह एलिवेटेड पुल के नीचे अटक गई. हादसे के दौरान तेज धमाका हुआ और डंपर का आगे का हिस्सा करीब 15 फीट तक हवा में उठ गया.

एलिवेटेड पुलिया में फंसा डंपर

मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी, जिसके बाद ड्राइवर हरकेश ने कूदकर अपनी जान बचाई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतनी अचानक हुआ कि लोग कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ. स्थानीय लोगों ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम अचानक खराब हो गया था, जिसकी वजह से डंप बॉडी अपने आप ऊपर उठ गई.

कड़ी मशक्कत के बाद डंपर को हटाया गया

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ओर से ट्रैफिक रोक दिया गया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद डंपर को हटाया गया और यातायात फिर से सामान्य किया गया. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया था. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

