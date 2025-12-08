scorecardresearch
 
बाघिन ने एक छलांग में पार की 8 फीट ऊंची फेंसिंग, रुक गई जिप्सी में बैठे पर्यटकों की सांसें, VIDEO

अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की लगातार साइटिंग पर्यटकों के लिए रोमांच और उत्साह का बड़ा केंद्र बनी हुई है. रविवार को बाघिन ST-9 ने करीब 8 फीट ऊंची फेंसिंग को एक छलांग में पार कर पर्यटकों को चौंका दिया. अचानक हुए इस नज़ारे से जिप्सी में बैठे लोग सहम गए.

बाघिन ने एक छलांग में पार की 8 फीट ऊंची फेंसिंग (Photo: itg)
राजस्थान के अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को जमकर बाघों की साइटिंग हो रही है. कभी बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आती है. तो कभी सड़क पर बाघ बाघिन एक साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं. रविवार को सरिस्का घूमने गए पर्यटकों के सामने बाघिन ने करीब 8 फीट ऊंची फेंसिंग तार को जंप लगाते हुए एक छल्लांग में पार कर लिया. यह देखकर जिप्सी में बैठे पर्यटकों की सांस रुक गई और पर्यटक डर गए. लेकिन बाघिन शांति से पर्यटकों की गाड़ी के पास से गुजर गई.

सरिस्का पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है. यहां आने वाले पर्यटकों को प्रतिदिन बाघों की साइटिंग हो रही है. रविवार को पर्यटकों को बाघिन की अच्छी साइटिंग हुई. सरिस्का की बाघिन st9 रविवार को करीब 8 फीट ऊंची लंबी तारबंदी को छलांग लगाकर कूद गई. सरिस्का में सफारी करने पहुंचे पर्यटकों ने इन पलों को अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

बाघिन ने जैसे ही तारबंदी को एक बार में पार किया. पर्यटक खासे डर गए. इस दौरान वहां मौजूद गाइड ने चुपचाप शांत रहने के लिए कहा और बाघिन पर्यटकों की गाड़ी के पास से गुजर गई. इससे एक दिन पहले बाघिन पानी पीती हुई नजर आई थी और काफी देर तक पर्यटकों ने इसकी साइटिंग की.

बाला किला बफर जोन में बाघिन अपनी तीन शावकों के साथ घूम रही है.दो दिन पहले बाघिन st9 और बाघ st2304 घूमते हुए अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर आ गए और सड़क पर बैठ गए. सरिस्का में आने वाले पर्यटकों को बाघों की प्रतिदिन साइटिंग हो रही है. इसलिए यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. सरिस्का के आसपास सैकड़ो होटल रिसोर्ट है. ऐसे में नए साल के मौके पर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है. सफारी की बुकिंग भी अभी से होने लगी है.
 

