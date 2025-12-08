scorecardresearch
 
ओडिशा: ब्लैकमेलिंग से तंग छात्रा ने लगाई आग, इलाज के दौरान मौत

ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक छात्रा ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुद को आग लगा ली. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना को लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला है. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं.

ब्लैकमेलिंग से तंग छात्रा ने लगाई आग. (Photo: Representational )
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की एक महिला स्टूडेंट ने खुद को आग लगा लिया था. जिससे वह 90 प्रतिशत जल गई थी. जिसके बाद उसे राउरकेला के इस्पात जनरल हॉस्पिटल (IGH) में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

छात्रा ने इस वजह से लगाई थी आग

जानकारी सामने आई थी कि अंडरग्रेजुएट महिला स्टूडेंट को एक 25 साल के आदमी ने ब्लैकमेल किया था. जिसके बाद उसने शुक्रवार रात राजगांगपुर पुलिस स्टेशन एरिया में अपने घर पर खुद को आग लगा ली और उसे राउरकेला के IGH में भर्ती कराया गया. ओडिशा के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मुकेश महालिंग ने रविवार को IGH का दौरा किया था और हॉस्पिटल अधिकारियों को उसे बेहतर इलाज के लिए AIIMS भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर शादीशुदा महिला ने लगाई छत से छलांग, पति पर लगा उकसाने का आरोप

हालांकि हॉस्पिटल अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता ने रविवार रात को जलने के कारण दम तोड़ दिया. ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि छह महीने के अंदर ओडिशा में यह पांचवीं ऐसी घटना थी जब बालासोर, पुरी जिले के बलंगा, केंद्रपाड़ा, बारगढ़ और अब राजगांगपुर में महिलाओं ने खुद को आग लगाकर जान दे दी.

विपक्ष ने मामले को लेकर सरकार को घेरा

BJD प्रेसिडेंट नवीन पटनायक ने छात्रा की मौत पर गहरी चिंता जताई है. पटनायक ने X पर एक पोस्ट में कहा कि राजगांगपुर लांजीबेरना में आग लगने से एक कॉलेज स्टूडेंट की जान जाने की दुखद घटना दिल दहला देने वाली है. इस दुख की घड़ी में, मैं दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.

पटनायक ने कहा कि परिवार के सदस्यों के यह कहने के बाद भी कि उन्हें पहले जान से मारने की धमकियां मिली थीं, सरकार का कोई एक्शन न लेना सभी को हैरान करता है. आपको बता दें कि पटनायक ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ओडिशा के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं. मेरा अनुरोध है कि सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर काम करे और आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले. 

