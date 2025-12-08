scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP: सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश, पायलट समेत दो लोग जख्मी, हाईवोल्टेज तार से टकराया था एयरक्राफ्ट

सिवनी जिले के सुकतरा इलाके में रेडबर्ड एविएशन कंपनी का ट्रेनिंग विमान 33 केवी बिजली लाइन से टकराकर हादसे का शिकार हो गया. विमान के नीचे गिरते ही पायलट और ट्रेनी को मामूली चोट आई. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.

Advertisement
X
सिवनी जिले में ट्रेनर विमाम क्रैश (Photo: Puneet kapoor/ITG)
सिवनी जिले में ट्रेनर विमाम क्रैश (Photo: Puneet kapoor/ITG)

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई ब्लॉक स्थित गोपालगंज के पास आमगांव के खेत में गिरा. बताया जा रहा है कि रेडबर्ड एविएशन कंपनी का ट्रेनिंग विमान शाम करीब 5:45 बजे अचानक नीचे आया और 33 केवी की हाई वोल्टेज लाइन से टकराकर गिर गया. टकराव के बाद बिजली लाइन का वायर टूट गया और विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उड़ान के दौरान अचानक विमान की ऊंचाई कम होने लगी. कुछ ही सेकंड में विमान का पंख हाई वोल्टेज लाइन से छू गया. तेज आवाज और चिंगारियां निकलते ही आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. लोगों को लगा कि बड़ा हादसा हो गया है.

ट्रेनिंग विमान बिजली की तार से टकराया

सम्बंधित ख़बरें

pilot Captain Sumeet Sabharwal died in plane crash
अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पायलट सुमित सभरवाल पर कोई आरोप नहीं, SC में केंद्र का जवाब 
Bangladesh jet crash site
ढाका प्लेन क्रैश में जख्मी लोगों के लिए इलाज के लिए भारत ने भेजी बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर और नर्सों की टीम 
md yunus facebook post
प्लेन क्रैश: घायलों के लिए चंदा मांगने पर घिरे यूनुस, डिलीट करना पड़ा पोस्ट 
america-plane-crash-video-fire-raining-from-sky-people-shocked
‘जैसे आसमान से आग बरसी…’ US प्लेन क्रैश के ये वीडियो भयानक हैं 
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है.
'बोझ मत उठाइए, आपके बेटे की कोई गलती...', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता से SC 

घटना के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और पायलट तथा ट्रेनी को विमान से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया. दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. रेडबर्ड मैनेजमेंट के शौनिक चतुर्वेदी ने बताया कि शाम 5:45 बजे विमान क्रैश हुआ, प्लेन में सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट को मामूली चोट आई हैं.

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हुआ है. इससे पहले भी दो बार रनवे पर दौड़ते समय ट्रेनिंग विमान पलट चुका है. लोगों का कहना है कि नियमित रूप से ऐसे हादसे होने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है.

Advertisement

ट्रेनी पायलट को मामूली चोट आई

पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी. एसपी सुनील मेहता ने बताया कि दोनों घायलों को बिजली कंपनी के कर्मचारियों, ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. उन्हें बारापथर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों खतरे से बाहर हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement