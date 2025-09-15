MP: घंटों इंतजार के बाद भी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने की पत्थरबाजी, ताला लगाकर भागे कर्मचारी

मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है. यूरिया के बाद अब डीएपी खाद के लिए किसान खासे परेशान हैं. यही वजह है कि कई स्थानों पर घंटों तक कतार में लगने को मजबूर किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है. इसी की एक बानगी श्योपुर जिले के विजयपुर में देखने को मिली, जहां खाद वितरण में लगातार हो रही देरी से गुस्साए किसानों ने पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए घटनाक्रम से केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी ताला लगाकर मौके से भाग निकले. बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराया.

जिले की विजयपुर तहसील में बांगरोद रोड स्थित खाद वितरण केंद्र पर सोमवार को अव्यवस्था और देरी से नाराज किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया. स्थिति उस समय बिगड़ गई जब घंटों से लाइन में लगे किसानों ने हंगामा करते हुए वितरण केंद्र की खिड़की पर पथराव शुरू कर दिया. एकाएक हुए घटनाक्रम से केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई तो वहां से कर्मचारी भी भाग गए.

किसान मांगीलाल रावत और अनूप शर्मा ने बताया कि वे सुबह से ही खाद के लिए केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े थे. नियम के अनुसार एक आधार कार्ड पर पांच कट्टे खाद टोकन के आधार पर दिया जाना था. लेकिन वितरण समय पर शुरू नहीं हुआ और बार-बार टालमटोल की जा रही थी. दोपहर होते-होते भी खाद नहीं मिलने पर किसानों का सब्र टूट गया और उन्होंने गुस्से में पथराव कर दिया.

हंगामे की सूचना मिलते ही विजयपुर थाना पुलिस के साथ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर मौके पर पहुंचीं और स्थिति को किसी तरह शांत कराया. उन्होंने किसानों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि सभी को जल्द ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा.

विजयपुर अनुभाग के एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बांगरोद खाद वितरण केंद्र पर 180 किसानों को टोकन दिया जाना था, लेकिन किसान लाइन में लगने को तैयार नहीं थे, इसी बीच किसी ने टोकन वितरण केबिन पर पत्थर फेंक दिए. फिलहाल कल तक के लिए खाद वितरण बंद करा दिया गया. गनीमत रही कि पथराव में किसी को चोट नहीं लगी.

