scorecardresearch
 

Feedback

MP: घंटों इंतजार के बाद भी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने की पत्थरबाजी, ताला लगाकर भागे कर्मचारी

MP News: श्योपुर जिले के विजयपुर में सोमवार को बांगरोद रोड के खाद वितरण केंद्र पर देरी और अव्यवस्था से गुस्साए किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई.

Advertisement
X
खाद वितरण केंद्र पर अफरातफरी मची.(Photo:Screengrab)
खाद वितरण केंद्र पर अफरातफरी मची.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है. यूरिया के बाद अब डीएपी खाद के लिए किसान खासे परेशान हैं. यही वजह है कि कई स्थानों पर घंटों तक कतार में लगने को मजबूर किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है. इसी की एक बानगी श्योपुर जिले के विजयपुर में देखने को मिली, जहां खाद वितरण में लगातार हो रही देरी से गुस्साए किसानों ने पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए घटनाक्रम से केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी ताला लगाकर मौके से भाग निकले. बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराया.

जिले की विजयपुर तहसील में बांगरोद रोड स्थित खाद वितरण केंद्र पर सोमवार को अव्यवस्था और देरी से नाराज किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया. स्थिति उस समय बिगड़ गई जब घंटों से लाइन में लगे किसानों ने हंगामा करते हुए वितरण केंद्र की खिड़की पर पथराव शुरू कर दिया. एकाएक हुए घटनाक्रम से केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई तो वहां से कर्मचारी भी भाग गए.

किसान मांगीलाल रावत और अनूप शर्मा ने बताया कि वे सुबह से ही खाद के लिए केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े थे. नियम के अनुसार एक आधार कार्ड पर पांच कट्टे खाद टोकन के आधार पर दिया जाना था. लेकिन वितरण समय पर शुरू नहीं हुआ और बार-बार टालमटोल की जा रही थी. दोपहर होते-होते भी खाद नहीं मिलने पर किसानों का सब्र टूट गया और उन्होंने गुस्से में पथराव कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करते कांग्रेस विधायक.(Photo:Screengrab)
MP: खाद के मुद्दे पर सियासी उबाल, कांग्रेस MLA ने रोका शिवराज का काफिला 
गुना में खाद के लिए किसानों की लगी लाइन.(Photo:Screengrab)
'हमें पता है खाद की कालाबाजारी हो रही...', MP में मंत्री के पीए का किसानों को जवाब 
रीवा में खाद के लिए मची भगदड़.(Photo:Screengrab)
MP: खाद वितरण केंद्र में मची भगदड़, आधा दर्जन से ज्यादा किसान घायल 
GST Council Relief to Farmers: GST Rates on Agriculture Machinery
खेती में घटेगी लागत, ट्रैक्टर-खाद सस्ता, कृषि यंत्रों पर छूट...GST कट से किसानों की लगी लॉटरी  
यूरिया के लिए लगी किसानों की लंबी कतार.(Photo:Screengrab)
MP में यूरिया के लिए हाहाकार... रातभर से लाइन में लगे हजारों किसान, पुलिस के साए में बंटा खाद 
Advertisement

हंगामे की सूचना मिलते ही विजयपुर थाना पुलिस के साथ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर मौके पर पहुंचीं और स्थिति को किसी तरह शांत कराया. उन्होंने किसानों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि सभी को जल्द ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा.

विजयपुर अनुभाग के एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बांगरोद खाद वितरण केंद्र पर 180 किसानों को टोकन दिया जाना था, लेकिन किसान लाइन में लगने को तैयार नहीं थे, इसी बीच किसी ने टोकन वितरण केबिन पर पत्थर फेंक दिए. फिलहाल कल तक के लिए खाद वितरण बंद करा दिया गया. गनीमत रही कि पथराव में किसी को चोट नहीं लगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement