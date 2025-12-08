MP-CG में 22 नक्सलियों ने हथियार डाले, ₹1 करोड़ का इनामी राधे का सरेंडर, टॉप कमांडर रामधर भी शामिल

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाई इलाकों में सक्रिय 22 नक्सलियों ने दो अलग-अलग घटनाओं में आत्मसमर्पण किया है. इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली राधे और टॉप CPI (माओवादी) कमांडर रामधर माझी शामिल हैं.



सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता में CPI (माओवादी) सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधर माझी ने सोमवार को कुम्ही, खैरागढ़ के बकरकट्टा पुलिस स्टेशन में 11 कैडरों के साथ सरेंडर कर दिया. माझी ने एक AK-47 राइफल सौंपी, जबकि DVCM रैंक के सदस्य चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी AK-47 और INSAS राइफलों के साथ सरेंडर किया.

ACM सदस्य रामसिंह दादा और सुकेश पोट्टम, पार्टी सदस्यों लक्ष्मी, शीला, योगिता, कविता और सागर के साथ, AK-47, INSAS, SLR, .303 और .30 कार्बाइन सहित हथियारों का जखीरा सौंपा. ये सभी MMC (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) स्पेशल जोनल कमेटी में सक्रिय थे.

एक दिन पहले कुल ₹2.36 करोड़ का इनाम वाले 10 माओवादियों ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में CM डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सरेंडर किया, जिसमें ₹62 लाख का हार्डकोर कैडर सुरेंद्र उर्फ ​​कबीर भी शामिल था. उनके हथियारों में AK-47, INSAS राइफल, SLR, SSR, BGL शेल और वॉकी-टॉकी शामिल थे.

वन कर्मचारी गुलाब उइके और स्थानीय ग्रामीणों ने बालाघाट में सरेंडर कराने में अहम भूमिका निभाई, जब माओवादियों ने खुद हथियार डालने के लिए संपर्क किया था.

