scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP: महिला ने एक साथ दिया चार बच्चों को जन्म, जानें कितने लड़के और लड़की

इंदौर के क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया. नवजातों में तीन लड़की और एक लड़का शामिल हैं. जन्म के बाद बच्चों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें उन्नत अस्पताल में रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि प्रसव जटिल था लेकिन मां और बच्चे सुरक्षित हैं.

Advertisement
X
महिला ने एक साथ दिया चार बच्चों को जन्म (Photo: Representational)
महिला ने एक साथ दिया चार बच्चों को जन्म (Photo: Representational)

इंदौर में मंगलवार का दिन क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल के लिए बेहद खास रहा. यहां एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया. नवजातों में तीन लड़की और एक लड़का शामिल हैं. इस अनोखी डिलीवरी की खबर फैलते ही अस्पताल में चर्चा का माहौल बन गया. लोग मां और बच्चों की सेहत के बारे में जानने के लिए पहुंचने लगे.

डॉक्टरों के मुताबिक यह प्रसव सामान्य प्रसव की तुलना में काफी अधिक जटिल था. क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल के डॉक्टर रितेश पालिया ने बताया कि डिलीवरी के दौरान कई तरह की चुनौतियां थीं लेकिन पूरी मेडिकल टीम ने मिलकर सुरक्षित प्रसव कराया. उन्होंने कहा कि मां की स्थिति स्थिर है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है.

तीन लड़की और एक लड़के का जन्म

जन्म के तुरंत बाद चारों बच्चों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर उपचार और निगरानी के लिए दूसरे उन्नत अस्पताल में रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार चारों नवजातों का वजन अपेक्षाकृत कम है, इसलिए उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है. बच्चे फिलहाल डॉक्टरों की गहन निगरानी में हैं और उनकी हालत पर हर घंटे नजर रखी जा रही है.

डॉक्टर रितेश पालिया ने बताया कि इस तरह की डिलीवरी में जोखिम अधिक रहता है लेकिन टीम ने पूरी सावधानी के साथ काम किया. उन्होंने कहा कि मां पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें सामान्य देखभाल दी जा रही है. परिवार भी लगातार बच्चों की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहा है.

Advertisement

परिवार में खुशी ने नाचे लोगो

इस खबर के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. परिजन कहते हैं कि यह उनके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है. परिवार के सदस्यों ने डॉक्टरों और अस्पताल की टीम का आभार व्यक्त किया है. अस्पताल में यह घटना पूरे दिन चर्चा में रही. स्टाफ से लेकर मरीजों के परिजन तक सभी इस अनोखे प्रसव के बारे में बात करते नजर आए। डॉक्टरों की टीम ने कहा कि बच्चे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement