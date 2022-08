Indian Railways: मध्य प्रदेश की यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने उठाया ये बड़ा कदम

Indian Railways: भारतीय रेलवे समय-समय पर यात्रियों के लिए नई ट्रेनों का संचालन करता रहता है. रेलवे यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखता है. रेलवे अब नई दिल्ली से मध्य प्रदेश के इंदौर के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाने जा रहा है. सांसद शंकर लालवानी इसे हरी झंडी दिखाएंगे. इस ट्रेन के चलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी.

नई दिल्ली और इंदौर के बीच चलने वाली यह ट्रेन दोनों ओर से हफ्ते में तीन दिन चलेगी. आज यह ट्रेन शाम 4.45 बजे इंदौर से चलेगी और और अगले दिन यानी गुरुवार को सुबह 5.05 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

वेस्टर्न रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4.45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 5.05 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. नई दिल्ली से यह ट्रेन 5:15 बजे गुरुवार, शनिवार और सोमवार को चलेगी और इंदौर अगले दिन सुबह 6.45 बजे पहुंचेगी. बीच में ट्रेन बाड़नगर, रतलाम, नागदा, रामगंज, मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और मथुरा रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी.

Hon'ble MP @iShankarLalwani will flag off the new Weekly Superfast train between Indore and New Delhi today, i.e., 24th August, 2022. pic.twitter.com/SKb1w5Sp2g