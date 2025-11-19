11 लीटर पेट्रोल भरवाया... और स्टार्ट करने के लिए मारी किक, बाइक में भड़की आग, पूरी तरह हुई खाक

छिंदवाड़ा जिले के तामिया में पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक में अचानक आग लग गई. आग से पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.

दरअसल, मंगलवार शाम लगभग 4 बजे तामिया स्थित अमन पेट्रोल पंप में एक बाइक (MP 28 MF 9831) चोपना छिंदी गांव निवासी बाइक चालक लंबी दूरी सफर करके पहुंचा था. उसने अपनी बाइक में 11 लीटर पेट्रोल भरवाया. लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारी, वैसे ही बाइक में आग लग गई.

कड़ी मशक्कत के बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया एक बड़ा हादसा टल गया. लेकिन बाइक पूरी तरह जल गई. देखें Video:-

बाइक में आग लगते ही पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने चिल्लाकर कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए कहा और अन्य गाड़ियों को वहां से हटाने के लिए कहा. क्योंकि उन्हें डर था कि टंकी में 11 लीटर पेट्रोल होने के कारण कहीं ब्लास्ट न हो जाए.



हालांकि, पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने रेत और अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर काबू पा लिया. इससे पेट्रोल पंप पर होने वाला एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई.

