गोवा और लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें IRCTC का नया ऑफर

क्रूज पर सफर करना हर किसी को पसंद है. क्रूज पर सफर करने की ख्वाहिश अब जल्द ही पूरी होने वाली है. भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. 18 सितंबर को भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च होने जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, आईआरसीटीसी, कॉर्डेलिया क्रूज नामक एक प्राइवेट कंपनी के सहयोग से भारत में पहली बार स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइन को लॉन्च करेगा. इससे पहले भी आईआरसीटीसी कई लग्जरी ट्रेन और होटल्स लॉन्च कर चुका है. इस स्टाइलिश और बेहद शानदार क्रूज के जरिए आप समुद्र के नजारों का आनंद उठा सकते हैं. इस क्रूज से यात्रा करना बहुत ही रोमांचक साबित होगा.

Your vacation before the vacation is here! Indulge in the best of the best aboard the City on the Sea! Let's get cruising with Cordelia Cruises. Book your seacation today on https://t.co/f5B2hXXOH2 #CityOnSea #LetsGetCrusing #Vacation #Holiday #Cruise #CruiseIndia pic.twitter.com/EdbAAVNPiF