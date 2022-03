ब्वॉयफ्रेंड हो या हसबैंड, लड़कियां कभी किसी को नहीं बतातीं अपने ये 5 सीक्रेट्स!

कोई भी लड़की हर मुश्किल समय से लड़ना और उससे मुकाबला करना जानती है इसलिए वह दोस्त, गर्लफ्रेंड और पत्नी तक हर रिलेशन को काफी अच्छी तरह से निभा लेती है. कुछ लोगों का सोचना होता है, लड़कियों को समझना नामुमकिन होता है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने का उनका अपना अलग तरीका होता है. जब बात किसी रिलेशन की बात आती है, तो लड़कियां आपको बहुत कुछ बता सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो वह कभी किसी को नहीं बतातीं. लड़कियां उन बातों को इसलिए नहीं छिपातीं, क्योंकि वह आपसे झूठ बोलना या छिपाना चाहती हैं, बल्कि वे ऐसा इसलिए करती हैं, क्योंकि वे कुछ चीजों को अपने तक ही रखना चाहती हैं.

दुनिया भर में कुछ ऐसी रिसर्च भी हुई हैं, जिनमें महिलाओं से पूछा गया था कि वे अपने बॉयफ्रेंड, पार्टनर या हसबैंड से किन बातों को छिपाना चाहेंगे. इन रिसर्चों में कुछ महिलाओं ने खुलकर बताया कि वे किन बातों को छिपाती हैं और कुछ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. तो आइए आज हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे, जिन्हें ज्यादातर महिलाएं रिलेशन में छिपाकर रखती हैं.

गर्लफ्रेंड के साथ उनकी बातचीत (Conversations with her girlfriends)

यह बात आपने अक्सर देखी होगी कि लड़कियां कभी भी अपनी गर्ल गैंग के साथ हुई बातों को शेयर नहीं करेंगी. गर्ल टॉक सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित रहती है. आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड कभी भी उसे आपके साथ शेयर नहीं करेंगी. मानिए अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाती हैं और जब वापस आने के बाद आप उनसे पूछेंगे कि आप सभी ने दिन भर क्या किया तो उनका काफी सिंपल सा जवाब हो सकता है "कुछ नहीं बस घूमे-फिरे, खाया और आ गए". वह कभी भी दोस्तों से हुई बातों को शेयर नहीं करेंगी.

किसी पर क्रश होना (Having a crush on someone)

इस बात में कोई शक नहीं है कि लड़की जिसे प्यार करती है, उस रिलेशन में वह अपना सौ प्रतिशत देती है. लेकिन किसी पर क्रश होने का मतलब ये नहीं है कि वे आपको धोखा दे रही हैं. हो सकता है कि जिस तरह लड़कों का क्रश कोई एक्ट्रेस हो सकती है, उसी तरह कोई एक्टर भी उनका क्रश हो सकता है. अधिकतर लड़कियां रिलेशन में इस बात को छिपाकर रखना ही पसंद करती हैं कि उन्हें किस पर क्रश है.

फ्रेंड्स के बारे में सीक्रेट (Secrets about friends)

एक लड़की ने बताया कि वे अक्सर अपनी ब्वॉयफ्रेंड से इस बात को छिपाना चाहती हैं कि उनके किस मेल फ्रेंड से बात होती है. क्योंकि अगर वे बताती हैं कि उनकी किसी लड़के से बात होती है, तो उनका ब्वॉयफ्रेंड या हसबैंड भी फीमेल फ्रेंड से बात कर सकता है. इससे इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है. इसलिए वे इस बात को भी छिपाती हैं.

Ex-ब्वॉयफ्रेंड की याद आना (Missing ex-boyfriend)

लड़कियां जिस रिश्ते में रहती हैं उसे काफी अच्छे से निभाती हैं, अब चाहे वो हसबैंड-वाइफ का रिलेशन हो या गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड का. लेकिन यह भी हो सकता है कि कई बार उन्हें किसी मौके पर अपने एक्स की याद आ जाए. उन्हें इस बात का काफी अच्छे से पता होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन यह बात आप भी जानते हैं कि अतीत को पूरी तरह भूल पाना इतना आसान नहीं होता. अगर लड़कियों को एक्स की अगर याद भी आ जाए तो वे अपने तक ही रखती हैं और रिलेशन में कभी इस बात को शेयर नहीं करतीं.

सेक्स लाइफ के बारे में (About sex life)

कई मामलों में लड़कियां सेक्स लाइफ के बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बात नहीं करतीं. वे अपने प्लेजर, सेक्स की इच्छा, पोजिशन आदि के बारे में कभी भी पार्टनर को नहीं बतातीं.