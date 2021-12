Sienna Keera, George Keywood Instagram Love story: कहानी इश्किया है. दो अलग देशों के रहने वाले लोग इंस्‍टाग्राम पर चैट करते हैं. 6 महीनों तक बातचीत का लंबा दौर चलता है. युवक 140 किलो का है और युवती देखने में खूबसूरत है. दोनों की इस जोड़ी को ट्रोलर्स ने काफी ट्रोल किया, लेकिन अब भी ये दोनों साथ हैं. दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत बच्‍चा ओलिवर भी है.

डेली मेल के मुताबिक, 26 साल की सिएना कीरा (Sienna Keera) ऑस्‍ट्रेलिया की रहने वाली हैं. वहीं 27 साल के जॉर्ज कीवुड (George Keywood) यूके में रहते हैं. जॉर्ज पेशे से एक्‍टर हैं. लेकिन ट्रोलर्स को उनकी ये खूबसूरत जोड़ी हजम नहीं हो रही है. दोनों ही अब टिकटॉक पर भी काफी पॉपुलर हैं.

दोनों की मुलाकात इंस्‍टाग्राम (Instagram) पर हुई थी. इंस्‍टा पर दोनों की बात का दौर 6 महीनों तक चला था. जॉर्ज कीवुड ने बीबीसी पर कॉमेडी सीरीज पीपल जस्‍ट डू नथिंग (People Just Do Nothing) में भी काम किया है.

इस दौरान सिएना ने अपनी सेक्‍स लाइफ के बारे में कहा, ये बेस्‍ट है. उन्‍होंने इसे लेकर ट्रोलर्स के लिए भी वीडियो जारी किया है. उन्‍होंने ये भी बताया कि वे एक दूसरे से बहुत प्‍यार करते हैं. अपने बेटे को भी दोनों बहुत प्‍यार करते हैं. कुछ ट्रोलर्स उनकी बुराई करते हैं तो कई लोग उन्‍हें सोशल मीडिया पर टिकटॉक कपल भी कहते हैं. कई लोग जॉर्ज का वजन को लेकर मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन कई यूजर ऐसे भी हैं जो उनकी तारीफ करते हैं.

सिएना कहती हैं, मैं अपने प्‍यार के लिए ऑस्‍ट्रेलिया से यूके आ गई. हम लोगों ने पहले 6 महीनों तक बात की थी. उन्‍होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हैं हमें वैसे ही लोग चाहें.