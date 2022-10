गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत, WHO करेगा भारतीय कफ सीरप की जांच

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बुधवार को भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए खांसी-जुकाम के चार कफ सीरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया है. WHO ने एक चेतावनी में बताया कि ये कोल्ड-कफ सीरप गाम्बिया में 66 लोगों की मौत और गुर्दे की गंभीर दिक्कतों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सीरप में डाइथीलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा की पुष्टि हुई है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है.

एक मेडिकल प्रॉडक्ट अलर्ट जारी करते हुए WHO ने कहा, 'चारों कफ सीरप के सैंपल के लैबोरेटरी टेस्ट में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा पाई गई है.' इसमें यह भी कहा गया है कि दूषित उत्पादों का अब तक केवल गाम्बिया में पता चला है, लेकिन इनके अन्य देशों में वितरित होने की भी संभावना है. फिलहाल WHO कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ इसकी जांच कर रहा है.

"WHO has today issued a medical product alert for four contaminated medicines identified in #Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families"-@DrTedros