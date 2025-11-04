Weight Loss Journey: हॉन्गकॉन्ग के जर्नलिस्ट ने घटाया 20 किलो वजन, बताई वेट लॉस की 4 मैजिकल चीजें

Weight Loss Journey: वजन कम करने के लिए लोग तरह-तरह की ट्रिक्स आजमाते हैं लेकिन हाल ही में एक हॉन्गकॉन्ग के जर्नलिस्ट ऑस्कर लियू (Oscar Liu) ने काफी आसान तरीके से अपना वजन कम कर लिया है. उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, 'मुझे आईने में खुद को देखना तक बुरा लगता था लेकिन इस दर्द ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज मैं खुद पर गर्व करता हूं. मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया है और मैं अपने काम और पर्सनल लाइफ में काफी अच्छा महसूस करता हूं.' ऑस्कर की वेट लॉस जर्नी कैसी रही और उन्होंने वजन कम कैसे किया, इस बारे में जान लीजिए.

वजन के कारण चिढ़ाते थे लोग

बचपन में लोग मुझे कई नामों से बुलाते थे, लेकिन सबसे चुभने वाला नाम था 'Seai', जिसका मतलब होता है ‘जानलेवा मोटा लड़का’. मुझे आईने में खुद को देखना तक मुश्किल लगता था. मैं हर बार वजन घटाने की कोशिश करता था. मुझे रिजल्ट तो मिलते थे लेकिन वो या तो अस्थायी होते थे या फिर निराशाजनक. जब मैं कॉलेज में था तो मैंने वेट लॉस पिल्स तक खाईं थीं. हालांकि मुझे कुछ हफ्तो में रिजल्ट दिखे थे लेकिन वो कम हुआ वजन फिर से बढ़ गया. धीरे-धीरे मैं ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो गया जो ऐसी समस्या थी जिसे मैंने पूरे 10 साल तक किसी से शेयर नहीं किया.

कैसे हुआ वेट लॉस

एक सर्वे के मुताबिक, हॉन्ग कॉन्ग के 15 से 84 साल के आधे से ज्यादा लोग ओवरवेट या मोटापे के शिकार हैं और मैं भी उनमें से एक था. 2024 में मेरा वजन 98 किलो पहुंच गया था. 177 सेंटीमीटर की हाइट के साथ मैं खुद को भारी और थका हुआ महसूस करता था.

2016 में जब मेरे पैरेन्ट्स को डायबिटीज की शिकायत हुई तो मैंने तय किया कि मुझे खुद को बदलना होगा. इसके लिए मैंने क्रॉसफिट जॉइन किया, शरीर मजबूत हुआ, वजन भी कम हुआ. लेकिन वक्त के साथ स्ट्रेस, इम्बैलेंस लाइफस्टाइल और गलत खानपान ने मुझे फिर से पीछे धकेल दिया.

2024 में जब मैं स्पेन गया था तो मुझे अहसास हुआ था कि मेरी सांस फूलने लगी है, मैं ऊंचाई पर नहीं चढ़ पा रहा हूं, बढ़े हुए पेट के कारण मुझे मेरे पैर नहीं दिख रहे हैं. मैं जैसे ही वापिस आया मैंने एक कोच हायर किया जिसने मेरे लिए स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट प्लान बनाया. साथ ही मैंने एक थैरेपिस्ट से भी बात की जिसने मुझे दिमागी रूप से बेहतर बनने में मदद की.

फिटनेस सिर्फ जिम तक सीमित नहीं

मेरे ट्रेनर ने कहा था फिटनेस सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि 4 स्तंभों पर टिकी होती है. वर्कआउट, डाइट, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट. मैंने हर दिन अपने खाने की कैलोरी नोट किया और धीरे-धीरे खुद को बेहतर होते देखा. शुरुआती 5 महीने सितंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच मैंने 20 किलो वजन घटाया था. मेरी इस जर्नी ने मुझे वजन घटाने का सही मतलब बताया है. मेरा गोल सिर्फ 6 पैक एब्स नहीं है बल्कि अपने अंदर शांति, आत्मविश्वास और नियंत्रण बनाए रखना भी है क्योंकि असली फिटनेस वही है, जब आप अपने शरीर से नहीं, अपनी जिंदगी से प्यार करने लगें.

