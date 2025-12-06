Signs Your Brain Is Ageing Faster: आपसे पहले तेजी से बूढ़ा हो रहा है आपका दिमाग? ये 5 लक्षण बजाते हैं खतरे की घंटी

Signs Your Brain Is Ageing Faster: जैसे-जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं, दिमाग में कुछ बदलाव होना तो नॉर्मल है. लेकिन अगर ये बदलाव बहुत जल्दी होने लगें, तो ये आपकी याददाश्त, ध्यान, मूड और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करने लगते हैं. अच्छी बात ये है कि अगर इन शुरुआती संकेतों को सही समय पर पहचान लिया जाए, तो दिमाग की गिरती हालत को काफी हद तक रोका जा सकता है. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वासिली इलियोपोलस बताते हैं कि कौन से संकेत बताते हैं कि दिमाग जरूरत से ज्यादा तेजी से बूढ़ा हो रहा है. वो संकेत कौन से हैं? चलिए जानते हैं.

1. नींद की परेशानी और हर समय थकान

दिमाग के जल्दी बूढ़े होने का सबसे पहला संकेत नींद का बिगड़ना है. कई बार ऐसा होता है कि थकान महसूस होने के बावजूद नींद आती ही नहीं, या रात में बार-बार नींद खुल जाती है. नींद दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समय दिमाग खुद को रिपेयर करता है, यादें मजबूत करता है और बेकार चीजों को हटाता है. रिसर्च बताती है कि अगर नींद सही न हो, तो धीरे-धीरे भूलने की समस्या, ध्यान न लगना और दिमागी धुंध जैसे लक्षण बढ़ने लगते हैं. ये सब संकेत हैं कि दिमाग नींद को कंट्रोल करने की क्षमता खो रहा है.

2. बात करते समय शब्द याद न आना

कभी-कभार किसी शब्द का याद न आना तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रोज होने लगे, तो ये दिमाग के तेजी से बूढ़े होने का संकेत हो सकता है. अक्सर लोग कहते हैं कि 'बस जुबान पर है, पर याद नहीं आ रहा' इसे डॉक्टर वासिली 'टिप ऑफ द टंग' सिंड्रोम कहते हैं. अगर आम शब्द, नाम या जान-पहचान वाले चेहरे बार-बार याद न आएं, तो ये इस बात का इशारा है कि दिमाग के वो हिस्से, जो याददाश्त और सीखने के काम आते हैं, कमजोर हो रहे हैं.

3. अपनी ही जानी-पहचानी जगहों पर भूल जाना

अगर कभी-कभी रास्ता भूल जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी ही गली या रोज जाने वाले रास्ते अजनबी लगने लगें, तो ये चिंता की बात है. ये दिमाग के उस हिस्से में गड़बड़ी का संकेत है जो हमें दिशाओं और जगहों को याद रखने में मदद करता है. लगातार स्ट्रेस में रहना, दिमाग को कम इस्तेमाल करना और उम्र के साथ आने वाले बदलाव इस समस्या को और बढ़ा देते हैं. नई चीजें सीखना, पजल्स करना या दिमाग को एक्टिव रखने वाली एक्टिविटीज इसमें मदद कर सकती हैं.

4. मूड अचानक बदलना

अगर बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन, बेचैनी या अचानक मूड बदलना शुरू हो जाए, तो ये भी दिमाग की उम्र तेजी से बढ़ने का संकेत हो सकता है. कई बार लोग छोटी-छोटी बातों पर परेशान या गुस्सा होने लगते हैं, और खुद भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा दिमाग में होने वाले रासायनिक बदलावों और सूजन की वजह से होता है, जो उम्र से पहले दिमाग पर असर डालने लगते हैं.

5. तेज रोशनी या आवाज से दिक्कत होना

अगर तेज रोशनी, टीवी की आवाज या किसी भी तरह की तेज आवाज अचानक ज्यादा परेशान करने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि नसें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं. डॉक्टर वासिली बताते हैं कि ऐसी संवेदनशीलता अक्सर दिमाग में सूजन या न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी की वजह से होती है, जो दिमाग के जल्दी बूढ़े होने का एक और शुरुआती संकेत है।

दिमाग को बूढ़ा होने से कैसे बचें

अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो दिमाग को हेल्दी रखना संभव है. रेगुलर एक्सरसाइज, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना, अच्छी नींद, दोस्तों और परिवार से जुड़ाव और दिमाग को एक्टिव रखने वाली चीजें दिमाग को लंबे समय तक जवान बनाए रखती हैं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से चेकअप, दिमाग की जांच और सही इलाज या सप्लीमेंट्स भी मदद कर सकते हैं.

