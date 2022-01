Sperm & infertility: इस आदत की वजह से पुरुषों के स्पर्म पर हो रहा ऐसा असर, तुरंत छोड़ें

Too much mobile phone use: जब भी आप मोबाइल चलाते होंगे, तब आपके घर वाले भी टोकते ही होंगे, कि क्या दिन भर फोन पर लगे रहते हो. दरअसल, अधिक मोबाइल चलाना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता. हालही में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि मोबाइल के अधिक प्रयोग से पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में कमी आने लगती है.

(Image Credit : Pexels)