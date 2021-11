दुल्हन के लिए ब्रा, कमर और पैरों की साइज बताई, लोग बोले- डॉल खरीद लो, शादी क्यों कर रहे

मैट्रिमोनियल ऐड अक्सर खबर बन जाते हैं. ऐसा ही एक अजीबोगरीब ऐड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गोरी, लंबी और पतली लड़की की मांग तो मैट्रिमोनियल ऐड में कई बार देखी जा चुकी है लेकिन एक लड़के ने चार कदम आगे बढ़कर अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर अजीब शर्त रखी है. इस ऐड में शख्स ने होने वाली दुल्हन की ब्रा साइज, कमर और पैरों के आकार के बारे में विस्तार से लिखा है. ट्विटर पर एड वायरल होने के बाद इस मैट्रिमोनियल साइट ने नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर यूजर के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके प्रोफाइल को हटा दिया गया है.

लड़के ने अपने बायो में लिखा है कि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसकी लंबाई 5'2 से 5'6" हो, ब्रेस्ट साइज 32 बी से 32 सी हो, कमर 12 -16 इंच और पैरों का साइज 6-7 हो.

हालांकि, लड़के की मांग यहीं तक सीमित नहीं है. इसमें होने वाली दुल्हन के लिए और भी कई मांगें रखी गई हैं जो विरोधाभासी भी हैं. जैसे कि दुल्हन रूढ़िवादी विचार की होनी चाहिए लेकिन स्वभाव से उदार, मजेदार और जमीन से जुड़ी होनी चाहिए. उसे कुत्तों से प्यार होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए. ये मैट्रिमोनियल एड सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और लोग इस पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

ऐड पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'क्या यह आदमी एक लेडीज टेलर है?' एक ने लिखा, 'ये आदमी कस्टमाइज इंसान चाहता है ना कि लाइफ पार्टनर.' एक अन्य यूजर ने लिखा कि इस आदमी को दुल्हन नहीं, एक बार्बी डॉल की जरूरत है. वहीं एक ने लिखा, 'ये मांग हास्यास्पद है कि महिला रूढ़िवादी मूल्यों वाली होने के साथ ही उदार भी हो.'

मैट्रिमोनियल साइट बेटर हाफ के सीईओ पवन गुप्ता ने भी ट्विटर पर इस आपत्तिजनक ऐड पर बयान जारी किया है. सीईओ ने कहा कि उनकी कंपनी भारतीयों के लिए सबसे भरोसेमंद, सुरक्षित और प्रामाणिक बनने के लिए प्रतिबद्ध है. खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा का यहां विशेष ख्याल रखा जाता है और यूजर्स के प्रोफाइल की कई चरणों में जांच की जाती है.

