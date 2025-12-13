scorecardresearch
 
Longevity Tips: 100 साल तक जीने का टॉप सीक्रेट, डाइट में शामिल करें ये चीजें, डैन ब्यूटनर ने बताया लंबी उम्र का फॉर्मूला!

ब्लू जोन वे जगहें हैं जहां लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, डैन ब्यूटनर ने इन लोगों की डाइट और लाइफस्टाइल का अध्ययन किया है और खुद भी उनकी आदतें अपनाई हैं. उनकी डाइट में सर्दीनियन मिनेस्ट्रोन सूप, प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, फल और सब्जियां शामिल हैं.

हेल्दी डाइट का शरीर पर गहरा असर पड़ता है. (PHOTO:ITG)
Longevity Tips:  दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां लोग बाकी देशों की तुलना में अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, इन जगहों को ब्लू जोन कहा जाता है. हर कोई ब्लू जोन जैसे लोगों की तरह हेल्दी और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, मगर लाइफस्टाइल, डाइट से लेकर हर एक छोटी चीज हमारी सेहत पर असर डालती है. अमेरिका के जाने-माने रिसर्चर और राइटर डैन ब्यूटनर ने पिछले कई साल ब्लू जोन लोगों का सीक्रेट जानने में लगाए हुए हैं, सबसे खास बात यह है कि वो खुद भी वहीं खाने-पीने की आदतें अपनाते हैं जो वहां के उम्रदराज लोग अपनाते हैं.

हाल ही में 64 साल के ब्यूटनर ने इंस्टाग्राम पर अपनी डेली रुटीन बताई उनके डॉक्टर तक कहते हैं कि वे उनके सबसे हेल्दी मरीज हैं और डैन इसका पूरा श्रेय अपनी खाने की आदतों को देते हैं. आइए जानते हैं कि डैन ब्यूटनर हेल्दी और लंबी जिंदगी के लिए क्या डाइट फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो इस उम्र में भी इतने स्वस्थ हैं. 

इस खास डिश से करते हैं दिन की शुरुआत 

अगर आपको लग रहा है कि डैन सुबह की शुरुआत किसी महंगे सप्लीमेंट से करते हैं तो ऐसा नहीं है. बल्कि वो सबसे पहले एक आसान और सस्ती डिश खाते हैं, जिसका नाम सर्दीनियन मिनेस्ट्रोन है. नाम सुनकर यह मत सोचिए कि यह तो कोई विदेशी डिश होगी, जिसे बनाने का सामान आसानी से नहीं मिलता होगा. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्दीनियन मिनेस्ट्रोन एक तरह का वेजिटेबल सूप होता है.इसमें दालें, राजमा जैसी बीन्स और सब्जियां होती हैं, डैन इसके ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल और एवोकाडो डालकर खाते हैं. 

इस हेल्दी सूप को पीने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बॉडी में एनर्जी भी बनी रहती है. कई रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों की डाइट में अधिक फल, सब्जियां और दालें होती हैं,उनमें समय से पहले मौत का खतरा कम होता है. 

लंच में क्या खाते हैं ब्यूटनर

लंच में भी ब्यूटनर कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करते हैं, वो बस इतना मानते हैं कि जो फल मन करे, जितना मन करे खाएं. साथ ही दिन के हिसाब से जो खाना अच्छा लगे, वो उसे ही खाते है. उनका मानना है कि जब खाना स्वाद और पसंद के मुताबिक होता है तो हम इसे लंबे समय तक खा पाते हैं. रिसर्च भी बताते हैं कि रोज फल खाने वाले लोगों में हार्ट डिजीज और कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. 

प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाने से फायदा

ब्यूटनर की डाइट में बीन्स, दालें, सब्जियां और होल ग्रेन मुख्य तौर पर शामिल है और  दुनियाभर की स्टडीज में यह साबित हो चुका है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन हार्ट के लिए बेहतर होता है, सूजन कम करती है और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाने में भी मददगार है. हालांकि ब्यूटनर का मानना है कि किसी डाइट में 100 प्रतिशत परफेक्शन जरूरी नहीं, बस ज्यादातर खाना नेचुरल और पौधों से जुड़ा होना चाहिए.

A post shared by Dan Buettner (@danbuettner)

अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हेल्दी खाना ही ब्यूटनर का सीक्रेट है तो आप नहीं. ब्यूटनर ने कहा, 'मैं ज्यादातर प्लांट-बेस्ड खाना खाता हूं, लेकिन दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ाव भी उतना ही अहम है. ब्लू जोन के लोग रोजाना चलने-फिरने, घर का काम करने, परिवार के साथ खाना खाने और कम प्रोसेस्ड फूड पर भरोसा करते हैं. यही सरल पैटर्न उन्हें लंबा और खुशहाल जीवन देता है.'
 

