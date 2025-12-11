Liver Health: लिवर फेलियर का खतरा बढ़ाते हैं ये 3 फूड्स, रोज खाने पर बढ़ेगा Fatty liver

Liver Health: लिवर हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी अंग होता है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने, पाचन में मदद करने, ऊर्जा स्टोर करने, खून के लिए प्रोटीन बनाने और संक्रमण से लड़ने जैसे 500 से अधिक महत्वपूर्ण काम करता है. इसलिए इसकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन और चयापचय में केंद्रीय भूमिका निभाता है.

अगर लिवर ठीक से काम न करे तो शरीर कमजोरी, थकान, अपच, पीलिया और कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है. यह शरीर का एकमात्र अंग है जो खुद को ठीक (regenerate) कर सकता है लेकिन लंबे समय तक नुकसान होने पर इसकी कार्यक्षमता कम होती जाती है.

लिवर के लिए कुछ फूड्स बेहद खतरनाक होते हैं. इसका ज्यादा सेवन फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और लिवर फेलियर का खतरा बढ़ाता है.

ये 3 फूड कैटेगरी लिवर के लिए खतरनाक

अत्यधिक चीनी और रिफाइंड कार्ब्स जैसे कुकीज, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, प्रोसेस्ड और रेड मीट जैसे सॉसेज, बेकन और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड जैसे फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स फैट, नमक और चीनी से भरपूर होते हैं. इन सभी चीजों का ज्यादा सेवन लिवर में फैट जमा होने, सूजन और डैमेज को बढ़ावा देता है.

अत्यधिक प्रोसेस्ड और फास्ट फूड

फ्राइज, चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स और कई रेडी-टू-ईट फूड्स अत्यधिक प्रॉसेस्ड स्नैक्स में शामिल हैं जो लिवर को लंबे समय में काफी डैमेज करते हैं. इनमें फैट, चीनी, और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे लिवर पर दबाव पड़ता है और सूजन बढ़ती है.

चीनी और रिफाइंड कार्ब्स

सोडा, फ्रूट जूस, कैंडी, सफेद ब्रेड, पास्ता, और ब्रेकफास्ट सीरियल्स लिवर में जाकर जल्दी शुगर में बदलते हैं, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध और फैट का जमाव (फैटी लिवर) बढ़ता है जो लिवर फेलियर की ओर ले जा सकता है.

प्रोसेस्ड और रेड मीट

बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग और रेड मीट (बीफ, पोर्क) में saturated fat और सोडियम अधिक होता है जो लिवर में सूजन और चर्बी बढ़ा सकता है. इनके बजाय लिवर को स्वस्थ रखने के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स (नट्स, ड्राई फ्रूट्स और फिश) का सेवन करना चाहिए.

