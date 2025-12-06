कथावचक इंद्रेश-शिप्रा का शाही लुक... लाल जोड़े में रानी सी दुल्हन, शेरवानी में छाए दूल्हे राजा, PHOTOS

Indresh Upadhyay Wedding: प्रसिद्ध कथावचक कृष्णचंद शास्त्री ठाकुर के बेटे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर को हरियाणा के यमुनानगर की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर के ताज आमेर होटल में हुई. दिन में दोनों का वैदिक विवाह हुआ जिसमें 100 पंडितों ने दोनों की शादी कराई और रात में दोनों का आशीर्वाद समारोह हुआ. भजन और गीतों के बीच साधु-संत और सेलिब्रिटीज ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया.

दुल्हन शिप्रा ने दुल्हन के जोड़े में एंट्री ली और वहीं इंद्रेश उपाध्याय ने भी चांदी की छड़ी पकड़कर स्टेज पर एंट्री ली. इसके बाद दोनों की जयमाला हुई और दोनों ने हाथ जोड़कर सभी संतों और अतिथियों का अभिवादन किया. दोनों शादी के जोड़े में काफी अच्छे लग रहे थे. तो आइए दोनों दूल्हा-दुल्हन ने क्या आउटफिट्स पहने इस बारे में भी जान लीजिए.

लाल जोड़े में दिखीं दुल्हन शिप्रा शर्मा

नई दुल्हन शिप्रा ने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था जिसमें गोल्डन जरी वर्क, सीक्विन और ट्रेडिशनल बूटी पैटर्न नजर आ रहा है. उनके कंधे पर डाला गया हैंड-एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे के गोल्ड बॉर्डर, कढ़ाई और सितारों ने रॉयल लुक दिया था.

शिप्रा ने माथे पर भारी माथापट्टी, पन्ना-चांदी की जूलरी पहनी थी. साथ ही उन्होंने नथ और झुमके भी पहने थे जिससे उन्हें रानी जैसा लुक मिल रहा था.

लाल-गोल्डन ड्रेस के साथ ग्रीन चूड़ियों का कॉन्ट्रास्ट लुक को उभार रहा था. शिप्रा ने ब्राइडल लुक के लिए नैचुरल बेस के साथ लाइट ब्लश और क्लासिक रेड लिपस्टिक लगाई थी जो बिना ओवरड्रामैटिक लुक के उन्हें अच्छा लुक दे रहा था.

शाही लुक में दिखे दूल्हा इंद्रेश उपाध्याय

इंद्रेश उपाध्याय ने जयमाला फंक्शन में बेहद रॉयल आउटफिट पहने थे. वह बग्गी में सवार होकर वेडिंग वेन्यू पहुंचे थे. उन्होंने क्रीम-गोल्ड शेड की शेरवानी पहनी थी जिस पर थ्रेड और जरी वर्क की कारीगरी की गई थी.

उनके पूरे लुक की हाइलाइट रहा राजस्थानी स्टाइल साफा, जिसे मोतियों, कढ़ाई और कलगी पर लगे पंख से सजाया गया था. इससे उनकी पर्सनालिटी में शाही टच जुड़ गया था.



ऑफ-व्हाइट टोन वाले इस ट्रेडिशनल आउटफिट पर डाली गई गहरी लाल वरमाला ने खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया और लुक में फेस्टिव ब्राइटनेस भी जोड़ दी. कंधे पर डाला गया एम्ब्रॉयडर्ड स्टोल ने शेरवानी को रॉयल टच दिया था. उन्होंने गले में पन्ना और मोतियों का हार भी पहना था.

दिन में हुए थे फेरे

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इंद्रेश उपाध्याय ने अग्नि को साक्षी मानकर शिप्रा के साथ सात फेरे लिए और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया और उनकी मांग में सिंदूर भरा. होटल में ही काफी अच्छा और पारंपरिक विवाह मंडप बनाया था.

फेरे के दौरान शिप्रा ने ग्रीन और येलो साड़ी/लहंगा पहना था. सिर पर लाल रंग के दुपट्टे से घूंघट किया हुआ था जिस पर गोल्डन डॉट वर्क और बॉर्डर कढ़ाई हो रखी थी. हालांकि घूंघट होने की वजह से ज्यादा जूलरी नहीं दिी रही, पर हाथों में चुड़ियां पहनी थीं. दूल्हे ने लाइट पीच-गोल्ड शेड की शेरवानी पहनी है जिसमें थ्रेड वर्क और सीक्विन कढ़ाई दिखाई दे रही थी.

