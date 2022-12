चीन में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच IMA की एडवाइजरी, बताया किन लक्षणों के दिखने पर हो जाएं अलर्ट

चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत में भी इस परिस्थिति से लड़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी है. हाल में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे के बीच भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

उन्होंने कहा, 'भारत की 95 फीसदी जनसंख्या में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी है, ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा.' उन्होंने कहा, 'चाइनीज लोगों की तुलना में भारतीयों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है. भारत को जरूरत है कि वह फिर से कोविड से लड़ने के पुराने फार्मूले- टेस्टिंग, ट्रींटिंग और ट्रेसिंग पर लौट आए.'

IMA ने जारी की एडवाइसरी

देश की टॉप डॉक्टर्स बॉडी, भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने लोगों से कोविड के जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की. IMA की ओर से जारी एडवाइजरी में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं. एडवाइजरी में लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन रखने, लगातार हाथ धोने और सैनीटाइजर का इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में कहा कि सरकार देश में बढ़ते कोविड मामलों पर नजर रख रही है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपायों को सूचीबद्ध किया है. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा गया है और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है.

