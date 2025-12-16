हार्ट सर्जन ने बताया 100 साल जीने का सस्ता और आसान तरीका, ये चीज बन सकती है लंबी उम्र की 'चाबी'

आजकल लंबी उम्र और अच्छी सेहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के महंगे सप्लीमेंट, पाउडर और मुश्किल रूटीन के पीछे भागते हैं. कोई सुबह खाली पेट ड्रिंक ले रहा है, तो कोई दिन में कई तरह की गोलियां खा रहा है. लेकिन सच यह है कि अच्छी सेहत की सबसे ताकतवर चीज किसी बोतल या डिब्बे में नहीं, बल्कि हमारे रोज के खाने में ही छुपी हुई है.

हार्ट सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन के मुताबिक, एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के कई बड़े काम एक साथ संभालता है. ये दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है, पाचन ठीक रखता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वजन कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाता है. ये कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं, बल्कि साधारण सा फाइबर है. अगर रोज की डाइट में फाइबर की सही मात्रा शामिल कर ली जाए, तो शरीर खुद ही बेहतर तरीके से काम करने लगता है. इसलिए सेहत के लिए हमेशा नई-नई चीजें ढूंढने से बेहतर है कि हम अपनी थाली पर ध्यान दें और उसमें फाइबर से भरपूर खाने को जगह दें.



सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं फाइबर

डॉ. लंदन बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइबर सिर्फ बुजुर्गों के लिए जरूरी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. फाइबर हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है. ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है. इससे दिल की बीमारियों और डायबिटीज का खतरा कम होता है.

पाचन ठीक तो आधी बीमारी दूर

फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने में बड़ी भूमिका निभाता है. ये स्टूल को सॉफ्ट और भारी बनाता है, जिससे कब्ज की परेशानी नहीं होती. रोजाना फाइबर लेने से आंतों से जुड़ी बीमारियों और कोलन कैंसर का खतरा भी कम हो सकता है. आसान शब्दों में कहें तो फाइबर पेट को अंदर से साफ और एक्टिव रखता है.

गट हेल्थ और इम्यूनिटी का मजबूत कनेक्शन

फाइबर सिर्फ पेट साफ करने का काम नहीं करता. कुछ तरह के फाइबर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं. ये बैक्टीरिया शरीर में सूजन कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म सुधारते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं.

वजन कंट्रोल में कैसे मदद करता है फाइबर

जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए फाइबर बहुत काम की चीज है. फाइबर खाने से पेट देर तक भरा रहता है और बार-बार खाने की इच्छा कम होती है. इससे बिना ज्यादा मेहनत के ओवरईटिंग से बचा जा सकता है और वजन कंट्रोल में रहता है.

ज्यादातर लोग कम खाते हैं फाइबर

डॉ. लंदन कहते हैं कि आज की लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग जरूरत से काफी कम फाइबर खाते हैं. जबकि जैसे-जैसे फाइबर की मात्रा बढ़ती है, वैसे-वैसे इसके फायदे भी बढ़ते जाते हैं. इसलिए फाइबर बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट की नहीं, बल्कि सही खाने की जरूरत है.

फाइबर से भरपूर हैं ये आम चीजें

फाइबर बढ़ाने के लिए आपको कोई खास या महंगी चीज नहीं चाहिए. नाशपाती, सेब, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और केला जैसे फलों में आसानी से मिल जाते हैं और फाइबर के साथ विटामिन भी देते हैं. एवोकाडो तो फाइबर का पावरहाउस माना जाता है, जिसमें एक फल में करीब 10 ग्राम फाइबर होता है.

सब्जियां, दालें और अनाज भी हैं फाइबर का खजाना

गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, पत्तागोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और शकरकंद जैसी सब्जियां भी फाइबर से भरपूर होती हैं. वहीं दालें जैसे मसूर, चना, राजमा और मटर फाइबर के बेहतरीन सोर्स हैं. ओट्स, क्विनोआ, पॉपकॉर्न, बादाम और चिया सीड्स भी फाइबर बढ़ाने में मदद करते हैं. यहां तक कि अच्छी क्वालिटी की डार्क चॉकलेट में भी थोड़ा फाइबर होता है.

सेहतमंद उम्र बढ़ाने का आसान तरीका

लंबी और हेल्दी जिंदगी के लिए ना तो महंगे सप्लीमेंट चाहिए और ना ही मुश्किल डाइट. बस अपनी थाली में फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दिल की सेहत सुधरती है, पेट ठीक रहता है, वजन कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी भी दुरुस्त रहती है. फाइबर खाने से आपको इन सबका फायदा एक साथ मिलता है.

