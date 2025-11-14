2 साल से रोज खा रहे एक ही तरह का खाना...46 की उम्र में इमरान हाशमी ले रहे 'अजीब' डाइट

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) को हाल ही में हक मूवी में देखा गया. उनकी पर्सनैलिटी इस मूवी में काफी डैशिंग लग रही है. 46 साल के इमरान को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है. वह काफी फिट हैं और 6 पैक एब्स मेंटेन किए हुए हैं. मूवी प्रमोशन के दौरान इमरान ने इंटरव्यू में अपनी डाइट के बारे में बताया जिससे वो अपनी फिटनेस मेंटेन किए हुए हैं. हालांकि उन्होंने ये डाइट फिटनेस प्रोफेशनल्स और कोच के अंडर में रहकर प्लान की है तो इसे फॉलो करने से बचें.

और पढ़ें

दिन में 2 बार खाते हैं इमरान हाशमी

इमरान ने बताया, 'मैं दिन में सिर्फ दो बार खाना खाता हूं और पूरे साल एक ही चीज खाता हूं. हां, ये काफी बोरिंग है लेकिन मेरे लिए यही सबसे आसान है. मैं चिकन कीमा खाता हूं क्योंकि इसे पचाना आसान होता है. पूरा चिकन नहीं खा सकता इसलिए बस कीमा, सलाद और स्वीट पोटैटो खाता हूं.'

'मेरी वाइफ कहती है कि मैं हर दिन वही खाना खाता हूं जिससे अब वो भी बोर हो गई हैं. लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि बहुत से लोगों के लिए खाना बहुत मायने रखता है.'

कितने साल से फॉलो कर रहे हैं ये डाइट?

इमरान ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया, 'मैं पिछले 2 सालों से यही डाइट फॉलो कर रहा हूं. 2 साल से लंच और डिनर में सिर्फ चिकन कीमा, सलाद और स्वीट पोटैटो ही खाता हूं. सलाद में एवोकाडो, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, लेट्यूस, रॉकेट लीव्स और थोड़ा बाल्सामिक विनेगर होता है और शकरकंद को मैश करके खाते हैं.'

Advertisement

इमरान का वर्कआउट

इमरान ने अपने इंस्टाग्राम पर कई सारे जिम में एक्सरसाइज करते हुए फोटो-वीडियोज पोस्ट की हुई हैं. अधिकतर वीडियोज में वह वेट ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यानी कह सकते हैं कि इमरान वेट ट्रेनिंग पर अधिक फोकस रखते हैं, साइंस कहता है कि उम्र के मुताबिक, हफ्ते में 2 से 3 बार वेट ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए. इसके अलावा वह हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और कार्डियो भी करते हैं.

---- समाप्त ----