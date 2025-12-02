ज्यादा लगती है ठंड तो आजमाएं ये 3 ट्रिक्स, कंपकंपाती सर्दी में भी मिलेगी राहत

सर्दियों का मौसम अब चरम की ओर है. दिसंबर का महीना ठंड के मामले में कंपकंपी छुड़ा देता है. हालांकि, काफी लोग तो इस ठंड के मौसम को एन्जॉय करते हैं तो काफी लोग इससे बचने की कोशिश भी करते हैं. दरअसल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें ठंड का एहसास ज्यादा होता है और दूसरों से ज्यादा सर्दी महसूस करते हैं. ऐसे में अगर आप भी ठंड से डरते हैं तो हम आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बता रहे हैं जो सर्द से सर्द मौसम में भी आपको राहत पहुंचाएंगी.

अगर सर्दी ज्यादा तो शुरुआत आपके कपड़ों से ही करते हैं. सर्दियों में काफी लोगों का मानना है कि जितना मोटा कपड़ा पहनेंगे उतना ज्यादा ठंड रुकती है. जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ज्यादा मोटा कपड़ा सफोकेशन का कारण भी बन सकता है. इसलिए सर्दियों में मोटा कपड़ा ओढ़ने या पहनने के बजाए लेयरिंग पर ध्यान देना चाहिए. इससे सर्द हवाओं से भी आपका बचाव होगा.



अगर आप सर्दियों में दो-तीन पतले पतले कपड़े लेयरिंग के साथ पहन लेते हैं तो यह एक मोटी जैकेट से ज्यादा अच्छा बचाव आपका करेगा. हवा आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी. कई बार भारी-भारी जैकेट इतनी असरदार नहीं होती हैं, जितना कि दो-तीन कपड़े एक के ऊपर एक पहनने के बाद हो जाते हैं. अगर ठंड ज्यादा महसूस करते हैं तो सर्दियों में गर्म इनर जरूर पहनने की आदत डाल लीजिए.

सरसों का तेल लहसुन के साथ

सर्दियों में ठंड ज्यादा महसूस हो रही है तो सरसों और लहसुन का गठजोड़ आपके बहुत काम का हो सकता है. यह आपको तुरंत राहत पहुंचा सकता है. इसके लिए आप सरसों के तेल में 1-2 लहसुन की फांक डालकर गर्म कीजिए. जब यह बढ़िया से गर्म हो जाए तो लहसुन को तुरंत निकाल दीजिए और इसे गुनगुना होने तक ठंडा करते रहिए.

जब सरसों का तेल गुनगुना हो जाए तो उससे आप अपनी हथेलियों और पैरों के तलवे पर मसाज कीजिए. यह मसाज आपके लिए काफी मददगार साबित होगी और ठंड से तुरंत राहत पहुंचाएगी. अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं और हाथ-पैर सर्दी में सुन्न हो जाते हैं तो उस समय में यह करना आपके लिए बेस्ट है.

थर्माकोल या फोम की मदद

अगर सर्दी में तेज हवा से परेशान हैं और आपको कमरे में बैठकर भी ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है तो थर्माकोल या गद्दे में भरे जाना वाला फोम आपकी मदद करेगा. आप इनकी मदद से अपने दरवाजे और खिड़कियों के गैप को ठीक तरह से ढक दें. ऐसा करने से हवा आना आपके कमरे में बिल्कुल रुक जाएगी और कमरे का तापमान गर्म रहेगा. खासतौर पर अगर आप उत्तर भारत से आते हैं तो यह जरूर करें. अगर तुरंत समाधान करना है और थर्माकोल नहीं है तो न्यूजपेपर की मदद भी ले सकते हैं.

