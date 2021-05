Corona: बच्चों में होते हैं कोरोना वायरस के ये लक्षण, घर में कैसे करें इनकी देखभाल?

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है. इससे युवा, बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं. ये वायरस हर उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है. डॉक्टर्स के अनुसार, बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण या तो बहुत कम देखे जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं दिख रहे. ऐसे में जरूरी है कि बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षणों को पहचानकर इसका समय से इलाज किया जाए ताकि ये बीमारी गंभीर रूप ना ले सके.

केंद्र सरकार के ट्विटर हैंडल MyGovIndia पर इसे लेकर जानकारी साझा की गई है. हेल्थ एक्सर्पट्स के मुताबिक, ज्यादातर बच्चे जो कोविड- 19 से प्रभावित हैं, उनमें सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, थकान, गले में खराश, दस्त, खाने में स्वाद ना आना, सूंघने की क्षमता कम होना, मांसपेशियों में दर्द होना और लगातार नाक के बहने जैसे लक्षण शामिल हैं. इसके अलावा, कुछ बच्चों में पेट और आंतों से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ कुछ असामान्य लक्षण भी देखे गए हैं.

Wondering what are the clinical features of detecting #COVID19 in children & how can they be identified? Here are the management guidelines you should know about! #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/GOIvl6m6dV