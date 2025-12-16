आखिर क्यों रोज खानी चाहिए? प्रोटीन के साथ इन विटामिन से भी भरपूर

सर्दियों के दिन में मटर की पैदावार अधिक होती है. छोटी फलियों में से निकलने वाले मटर के दानों को आमतौर पर सब्जी के रूप में खाया जाता है. इसमें विटामिन ए, सी, के और बी-कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्वों के साथ-साथ आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं. माना कि सर्दियों में इन्हें कई चीजों के साथ जोड़कर सब्जी बनाई जा सकती है, इसलिए इनका सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया जाता है. लेकिन मटर अच्छी सेहत को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. प्रोटीन के साथ-साथ इसमें मौजद विटामिन, मिनरल्स अच्छे सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हैं, इस बारे में भी आपको जानना जरूरी है.

प्रोटीन से भरपूर

मटर सबसे अच्छे प्लांट-बेस्ड प्रोटीन सोर्स में से एक है. एक कप पकी हुई मटर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है जो एक अंडे से काफी अधिक है. हर 100 ग्राम मटर में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है. प्रोटीन के अलावा, मटर में फाइबर, विटामिन K और फोलेट भरपूर मात्रा में होता है. प्रोटीन से भरपूर मटर खाने से रोजाना के प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

ब्लड शुगर कंट्रोल करे

मटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) कम होता है जिसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाता है ना कि अचानक से. जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है उनमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं. यही कारण है कि मटर डायबिटीज वाले लोगों या इस बीमारी के जोखिम वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

हड्डियों के लिए फायदेमंद

मटर विटामिन K का एक अच्छा सोर्स है जो हड्डियों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन K हड्डियों को मजबूत बनाने वाले प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है. मटर का रोजाना सेवन हड्डियों के घनत्व को बेहतर बनाने और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है.

आंखों के लिए फायदेमंद

मटर में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन होते हैं जो 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आंखों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. ये कंपाउंड हानिकारक नीली रोशनी को फिल्टर करने और उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं जो वृद्ध लोगों में कम दिखने का भी सामान्य कारण है.

इम्यूनिटी बढ़ाता है

मटर फ्लेवोनोइड्स, कैरोटीनॉयड्स और फेनोलिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करके और ऑक्सीडेटिव तनाव को रोककर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं जो समय के साथ इम्यूनिटी को मजबूत करता है.

