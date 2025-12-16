scorecardresearch
 
चिया सीड्स क्या बिना भिगोए खा सकते हैं? अमेरिका के डॉक्टर ने बताया

चिया सीड्स स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन उनका सही तरीके से सेवन करना जरूरी है. इंग्लैंड के फैमिली फिजिशियन डॉ. सेर्मेड मेज़हर ने बताया कि बिना भिगोए चिया सीड्स खाने से पेट फूलना, पाचन संबंधी समस्याएं और फूड पाइप में रुकावट हो सकती है.

चिया सीड्स खाने से पहले जान लें ये जरूरी बात (Photo-Pixabay)
जेली जैसे छोटे-छोटे बीजों को चिया सीड्स नाम से हर कोई जानता है. पिछले कुछ सालों में इन सीड्स का मार्केट काफी अधिक बढ़ गया है क्योंकि हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है. हो भी क्यों ना ये सीड्स सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और अनगिनत स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होने के कारण चिया सीड्स को फिटनेस फ्रीक समेत कई लोग खाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिया सीड्स के फायदे तभी मिलते हैं, जब इनका सही तरह से सेवन किया जाए, वरना ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. गलत तरीके से सेवन करने पर चिया सीड्स को खाने का सही तरीक हाल ही में एक विदेशी डॉक्टर ने बताया है.

इंग्लैंड में रहने वाली फैमिली फिजिशियन और हेल्थ कंटेंट मेकर डॉ. सेर्मेड मेज़हर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि चिया सीड्स का सही तरीके से सेवन करना क्यों जरूरी है.

चिया सीड्स के सेवन पर क्या कहते हैं डॉक्टर?

12 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में डॉ. मेजहर ने बताया कि चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं और आंतों की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे होते हैं लेकिन यदि उनका गलत तरीके से सेवन किया जाए तो इनसे पेट फूलना और बेचैनी भी हो सकती है.

'चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड और आवश्यक विटामिन भी होते हैं जो पेट के लिए काफी अच्छे होते हैं. चिया सीड्स काफी तेजी से पानी सोखते हैं और फिर फूलते हैं जिससे आपको पेट फूलना, घुटन का खतरा या पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है. इसलिए इन्हें कम से कम 30 मिनट या फिर रात भर के लिए पानी, दूध या दही में भिगोना सबसे अच्छा तरीका होता है.'

बिना भिगोए खाना कितना सही?

डॉ. मेजहर ने बताया, 'चिया सीड्स को बिना भिगोए खाया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद जूस के कारण वे फूल जाते हैं जिससे पेट फूलना और डाइजेशन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. यहां तक कि रुकावट भी हो सकती है. ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें ऐसा हुआ था क्योंकि एक शख्स ने बिना भिगोए चिया सीड्स खा लिए और उन्होंने जब अंदर का पानी सोख लिया तो उसके फूड पाइफ में रुकावट आ गई थी. फिर उसे दूर करने के लिए एक-एक करके बीजों को नीचे धकेलने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ा था.'

किस मात्रा में खाएं?

डॉक्टर बताते हैं कि चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए इनका सेवन धीरे-धीरे बढ़ाना अच्छा विचार हो सकता है. आप 1 या 2 चम्मच से शुरू कर सकते हैं फिर धीरे-धीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं. यदि आप अचानक फाइबर का सेवन तेजी से बढ़ाते हैं तो इससे पेट में तकलीफ, सूजन और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

