केले का सेवन पूरे दिन बनाए रखेगा आपको एर्नजैटिक, आज जानें 10 मिनट में तैयार होने वाले केले के चिप्स की रेसिपी

Banana Chips Recipe: व्रत में फलहारी केले के चिप्स का सेवन किया जाता है. लोग इसे शाम की चाट के साथ स्नैक्स के तौर पर भी लेना पसंद करते हैं. वाकई खाने में इनका स्वाद बड़ा मजेदार होता है कमाल की बात ये है कि इन्हें बनने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का ही समय लगता है. तो आइए जानते हैं केले के स्वादिष्ट चिप्स बनाने की विधि.

Banana Chipa Ingredients: सामग्री

6 कच्‍चे केले

1 कप तेल

सेंधा नमक स्‍वादानुसार

काली मिर्च पाउडर

स्वादानुसार चाट मसाला

कड़ाही

How To Make Banana Chips in Hindi: केले के चिप्स बनाने की विधि: