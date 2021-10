दुल्हन बन अप्सरा सी खूबसूरत दिखीं अरबपति बिल गेट्स की बेटी, पति नासर संग दिए पोज, देखें PHOTOS

माइक्रोसॉफ्ट की को-फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स की बेटी जेनिफर ने मिस्र के घुड़सवार और बिजनेसमैन नायल नासर के साथ शादी कर ली है. दोनों ने 17 अक्टूबर को शादी की और 18 अक्टूबर को इस खुशी में न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया. पिता बिल गेट्स और मां मेलिंडा ने खुद इस रिसेप्शन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं.

बिल और मेलिंडा ने खुद अपनी बेटी का हाथ थामकर उसे रिसेप्शन प्वॉइंट तक पहुंचाया. इस रिसेप्शन पार्टी में जेनिफर ने मशहूर डिजाइनर वेरा वैंग का कस्टम मेड फुल स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी गाउन पहना था. इस गाउन को उन्होंने लॉन्ग वील और खूबसूरत ईयर रिंग के साथ टीमअप किया था. रिस्पेशन पार्टी के लिए जेनिफर को 9 ब्राइडमेड ने मिलकर स्टाइल किया था. सभी ब्राइडमेड्स ने जेनिफर के गाउन की लॉन्ग वील को दोनों साइड से पकड़ा हुआ था. जेनिफर के हाफ अप-हाफ डाउन हेयरस्टाइल के पीछे मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट रोलांडो ब्यूचैम्प थे.

वहीं, नासर ने बो टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक ब्लैक टक्सीडो सूट पहना था. बिल गेट भी एक ब्लैक कलर के सूट में नजर आए. जबकि मेलिंडा एक पर्पल गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. बता दें कि बिल और मेलिंडा तलाक के बाद पहली बार एक साथ नजर आए हैं. दोनों शादी के 27 साल बाद अगस्त में ही आपसी सहमति के साथ एक-दूसरे से अलग हो गए थे.

बिल गेट्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर रिसेप्शन पार्टी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'जेन और नायल, शादी के दिन तुम दोनों को खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हुई, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. अपने जीवन में आपने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है या भविष्य में आप जो कुछ करोगे, मुझे उस पर गर्व है.'

Jenn and Nayel, it’s impossible to put into words how happy it makes me to see you filled with joy on your wedding day. I’m so proud of you both for everything you’ve accomplished in your lives so far and everything you will do with your future together. pic.twitter.com/zXRCKxKSle