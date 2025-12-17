शॉल, रुद्राक्ष और टीका...अनंत अंबानी-राधिका के साथ मेसी का देसी अवतार, PHOTOS

ग्लोबल फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी (Lionel messi) भारत में हैं और मंगलवार की शाम वो अनंत अंबानी के गुजरात स्थित 'वनतारा' पहुंचे. वनतारा जाकर उन्होंने पहले पूजा की और फिर वन्यजीवों को देखा. अनंत और राधिका भी इस दौरान उनके साथ रहे. अनंत-राधिका के साथ मेसी ने भी पूजा की. मेसी भी कुछ देसी स्टाइल में ही नजर आए. जब मेसी की फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आईं तो वो फैंस द्वारा काफी पसंद की गईं. तो आइए मेसी के लुक को डिकोड करते हुए जानते हैं कि वनतारा में उनका लुक कैसा रहा.

मेसी का देसी स्वैग

वनतारा पहुंचे मेसी की ड्रेसिंग सेमी केजुअल और क्लासी मिनिमलिज़्म का मिक्सचर थी. उन्होंने नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ मैचिंग का पैंट पहना था और अंदर प्लेन व्हाइट टी-शर्ट पहनी थी जो उनके लुक को फ्रेश और टाइमलेस बनाती है.



ब्लेज़र की स्ट्रक्चर्ड फिटिंग पूरे आउटफिट को स्मार्ट टच दे रही थी जब कि उनकी टी-शर्ट ने उनके लुक को नैचुरल और सिंपल बनाए रखा. सर्दी होने के कारण मैसी ब्लेजर के ऊपर लाइट ब्राउन शेड की एथनिक शॉल भी डाले दिखे जिस पर बारीक कढ़ाई या पैटर्न नजर आ रहे हैं. शॉल से उनके लुक में देसी स्टाइल जुड़ गया था जो लोगों को काफी पसंद आया.

कैजुअल आउटफिट के साथ मेसी ने व्हाइट स्नीकर्स पहने थे और उनका पूरा लुक बताता है कि उसके लिए उन्होंने अधिक मेहनत नहीं की है.



अनंत अंबानी इस दौरान ऑल-ब्लैक आउटफिट और लंबे बाल-दाढ़ी के साथ डैशिंग लुक में दिखे. वहीं राधिका मर्चेंट ने हाई-नेक टॉप के साथ बूटकट ट्राउजर पहना था जिसमें उनका लुक बेहद सटल, एलिगेंट और ग्रेसफुल नजर आ रहा था.

पूजा करते समय मेसी

(Photo Credit: Vantara)

मेसी ने वनतारा के मंदिर जाकर पूजा भी की. आरती करते समय मेसी ने जूते उतार दिए थे और माथे पर टीका भी लगाया था. वहीं पूजा के बाद उन्होंने जब फोटोज क्लिक कराईं तो उनके गले में रुद्राक्ष की माला भी थी. यानी कह सकते हैं मेसी भारत आकर, भारत के रंग में रंगे दिखाई दिए.

इसके बाद मेसी ने वनजीवों को देखा और वहां के लोगों से बात भी की. साथ ही उन्होंने शेर के साथ फोटो भी क्लिक कराई.

