कर्नाटक: CM सिद्धारमैया के OSD के बेटे पर FIR दर्ज, 17.50 करोड़ की ठगी का आरोप

कर्नाटक में एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है, जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ता दिख रहा है. 17.50 करोड़ रुपये की कथित ठगी के इस मामले में सीएम सिद्धारमैया के ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) वेंकटेश के बेटे रजत वेंकटेश का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है.

शिकायत एनआरआई तेजस्वी मरियप्पा ने बनशंकरी थाने में दर्ज कराई है. पीड़ित का आरोप है कि रजत वेंकटेश, अपने बिजनेस पार्टनर्स स्नेहा राकेश और रॉबिन फ्रांसिस के साथ मिलकर उसे एक बिल्डिंग खरीदने के नाम पर ठगा.

कैसे हुआ कथित फर्जीवाड़ा

शिकायत के अनुसार, आरोपी पक्ष ने संपत्ति के दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए 17.50 करोड़ का एक चेक जारी किया. लेकिन जब चेक बैंक में जमा किया गया तो बैंक ने हस्ताक्षर को फर्जी बताते हुए भुगतान रोक दिया. इसके बाद चेक बाउंस हो गया और ठगी का शक गहरा गया.

मामले में और गंभीरता तब जुड़ गई जब पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने वीवीआईपी संपर्क दिखाकर भरोसा जीता. बताया गया कि उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाकर खुद को प्रभावशाली बताया और इसी आधार पर पीड़ित का विश्वास हासिल किया.

बनशंकरी पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है.

