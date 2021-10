Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 18 अक्टूबर को उत्तरकाशी में बंद रहेंगे स्कूल

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है. इसको ध्यान में रखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने 18 अक्टूबर को सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर तेज बारिश (Heavy Rainfall) हो सकती है. वहीं, 3500 मीटर से ऊंची जगहों पर बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है.

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा, "जिले में भारी बारिश की चेतावनी के मध्य सतर्कता बरतते हुए सोमवार को सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही लाइफ लाइन से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं."

Uttarakhand | All schools in the district to remain closed in Uttarkashi district on 18th October, in view of heavy rainfall warning: District Magistrate Mayur Dikshit

भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सतर्क रहने और पर्यटकों तथा चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष ध्यान रखने की अपील की है. धामी ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश को लेकर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु से स्थिति की जानकारी ली और पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं.

Uttarakhand: All trekking/camping, mountaineering groups barred from entering into all the forest areas of Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar from 17th to 19th October, in wake of heavy rain alert for the state. pic.twitter.com/8dWavq1m9j