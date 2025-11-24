scorecardresearch
 

उत्तराखंड: टिहरी में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी बस... 5 की मौत और 20 घायल

टिहरी में एक बड़ा हादसा हो गया. एक बस लगभग 70 फीट गहरी खाई में गिर गई. जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

बस के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
उत्तराखंड के टिहरी में कुंजापुरी के पास सोमवार की सुबह एक हादसा हो गया. यहां एक बस खाई में गिर गई. जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है.

हादसा जनपद टिहरी- नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत कुंजापुरी–हिंडोलाखाल के पास हुआ. SDRF उत्तराखंड की 05 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. प्रशासन की तरफ से बस में 30–35 लोगों के सवार होने का दावा किया जा रहा है. सभी यात्री बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं. स्थानीय पुलिस ने बताया कि एक बस गहरी खाई में गिर गई. जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम के साथ-साथ बचाव दल भी पहुंच गया. जिसके बाद बस में फंसे लोगों निकाला गया. अभी तक 5 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं. घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

