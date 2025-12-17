ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत

ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर पीएनबी सिटी गेट के पास मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात कंट्रोल रूम 112 से सूचना मिली थी कि सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से कार टकरा गई है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. सूचना मिलते ही कोतवाली ऋषिकेश, श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल चौकी से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गईं.

खड़े ट्रक में घुसी कार

शुरुआती जांच में पुलिस टीम को पता चला कि हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही तेज रफ्तार एक्सयूवी कार (नंबर UK07 FS 5587) ने सड़क किनारे खड़े ट्रक (नंबर HR 58 A 9751) में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार ट्रक के नीचे घुस गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. शवों को क्रेन की मदद से कार से निकाला गया.

पुलिस ने बताया कि हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान के लिए जांच की जा रही हैं. साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है.

हादसे की शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि कार चालक के सामने अचानक कोई जानवर आ गया होगा. उसे बचाने की कोशिश में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे ट्रक से टकरा गई या तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है.



