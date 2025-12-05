scorecardresearch
 
संकरी गली में घुसा हाथी, रास्ता ने मिलने से बौखलाया, तोड़ दी पार्किंग में खड़ी कार, VIDEO

हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब सुबह-सुबह जंगल से भटके तीन हाथी अचानक कॉलोनी में घुस आए. हाथियों ने गली में खड़ी एक कार को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचा दिया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. कुत्तों के भौंकने पर एक हाथी गली में घुस गया था.

संकरी गली में घुसा हाथी, रास्ता ने मिलने पर तोड़ दी पार्किंग में खड़ी कार (Photo: ITG)
संकरी गली में घुसा हाथी, रास्ता ने मिलने पर तोड़ दी पार्किंग में खड़ी कार (Photo: ITG)

उत्तराखंड के हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र स्थित जगजीतपुर कॉलोनी में मंगलवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब जंगल से भटककर तीन हाथी अचानक आबादी वाले क्षेत्र में आ पहुंचे. सुबह का समय था और अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे. ऐसे में हाथियों का अचानक कॉलोनी में दाखिल होना लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं था. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो हाथियों के अचानक प्रवेश और तोड़फोड़ की पुष्टि करता है.

 कॉलोनी के आसपास जंगल का इलाका होने के कारण जंगली जानवर अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन तीन हाथियों का गली में पहुंच जाना असामान्य था. बताया गया कि हाथियों का यह झुंड धीरे-धीरे कॉलोनी की सड़क से गुजर रहा था, तभी कुत्ते भौंकने लगे, जिससे एक हाथी घबरा गया. घबराया हुआ हाथी दौड़ता हुआ एक संकरी गली में घुस गया. गली में खड़ी कार से हाथी की जोरदार टक्कर हुई, जिससे गाड़ी का बंपर और साइड बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई.

कार का सेंट्रल लॉक सिस्टम सक्रिय होते ही हॉर्न बजने लगा, जिससे कुछ पल के लिए स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. लेकिन हाथी ने खुद को संभालते हुए कार पर और हमला करने की बजाय गली से बाहर निकल जाना ही बेहतर समझा और शांत स्वभाव से आगे बढ़ गया. इसके बाद तीनों हाथी कॉलोनी से निकलकर जंगल की ओर लौट गए.

