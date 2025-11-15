scorecardresearch
 

करोड़ों की ठगी, रेड कॉर्नर नोटिस और दुबई से प्रत्यर्पण... आखिर कैसे पकड़ में आया भगोड़ा जगदीश पुनेठा?

करोड़ों की ठगी के मामलों में फरार कुख्यात ठग जगदीश पुनेठा आखिरकार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित होकर भारत वापस लाया गया है. उत्तराखंड पुलिस टीम 13 नवंबर को पुनेठा लेकर भारत लौटी. उस पर 50 हजार का इनाम घोषित था. अब पुलिस उससे विस्तार से पूछताछ में जुटी है.

ठग जगदीश पुनेठा का दुबई से प्रत्यर्पण. (Photo: Representational)
ठग जगदीश पुनेठा का दुबई से प्रत्यर्पण. (Photo: Representational)

करोड़ों की ठगी के मामलों में फरार चल रहा कुख्यात ठग जगदीश पुनेठा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत वापस लाया गया है. उत्तराखंड पुलिस के क्राइम ब्रांच–क्राइम इन्वेस्ट‍िगेशन डिपार्टमेंट (CB-CID) की टीम 13 नवंबर को पुनेठा को भारत लाई. उत्तराखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) वी. मुरुगेशन ने यह जानकारी दी. 

एजेंसी के अनुसार, जगदीश पुनेठा के खिलाफ पिथौरागढ़ जिले में चार गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी, फर्जी इनवेस्टमेंट स्कीम्स और संगठित गिरोह बनाकर ठगी करने के साथ ही कई अन्य केस शामिल हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पुनेठा पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था.

जांच अधिकारी इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुनेठा और उसके साथियों ने करीब 15.17 करोड़ रुपये की ठगी की है और 2.22 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां भी अवैध रूप से अर्जित की थीं. इन मामलों में 16 जनवरी 2023 को केस दर्ज किया गया था. आरोपी के खिलाफ धोखाधड़, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश के साथ-साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ें: भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार, भारत लाने में अभी कितना इंतजार? जानें- प्रत्यर्पण में क्या अड़चनें

पिथौरागढ़ पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर पुष्टि हुई कि पुनेठा दुबई में छिपकर रह रहा था. इसके बाद CB-CID ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के माध्यम से इंटरपोल से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया. नोटिस जारी होने के बाद दुबई पुलिस ने पुनेठा को पकड़ लिया.

इसके बाद देहरादून सेक्टर CB-CID के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम दुबई भेजी गई. सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद टीम आरोपी को 13 नवंबर को भारत लेकर लौटी. पुलिस के अनुसार, अब उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, ताकि ठगी से जुड़ी अन्य कड़ियां और शामिल आरोपियों का भी पता लगाया जा सके.

---- समाप्त ----
