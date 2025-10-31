scorecardresearch
 

Feedback

देहरादून: बच्चे से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई से मौत, एक आरोपी गिरफ्तार

देहरादून में एक शर्मनाक घटना हुई, जहां बच्चे से मामूली टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई कर दी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक मान बहादुर रोज की तरह काम पर निकले थे, लेकिन गुस्साए परिजनों ने सड़क पर ही हमला कर दिया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है.

Advertisement
X
ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या (Photo: Screengrab)
ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या (Photo: Screengrab)

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बसंत विहार थाना क्षेत्र में बच्चे से मामूली टक्कर के बाद लोगों ने एक ऑटो चालक की बेहरमी से पिटाई कर दी. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

जानकारी के अनुसार, प्रेमनगर निवासी मान बहादुर 21 अक्टूबर को रोज की तरह ऑटो चला रहे थे. रास्ते में अचानक एक बच्चा सड़क पर आ गया. मान बहादुर ने तुरंत ऑटो रोक दिया, लेकिन बच्चे के परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने बीच सड़क पर ही चालक की बुरी तरह पिटाई कर दी.

ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या

सम्बंधित ख़बरें

Girlfriend attempts suicide after boyfriend's murder (Photo- Screengrab)
हमीरपुर: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, सदमे में लड़की ने काटी अपनी गर्दन 
Sanyam's 'murderer' arrested by Baghpat police (Photo- ITG)
बागपत में SDM के भाई की पीट-पीटकर हत्या, 'कातिलों' में पुलिस वाले का बेटा भी 
police team at crime scene
राजस्थान में महिला की हत्या... दाह संस्कार रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, अधजला शव बरामद 
Murder of a service worker in Kalakaji, 5 accused arrested.
दिल्ली: कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट-पीटकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार 
Murder of a service worker in Kalakaji, 5 accused arrested.
दिल्ली: कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट-पीटकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार 

परिवार वालों ने बताया कि मारपीट के बाद आरोपी मान बहादुर को घर तक लेकर आए और पैसे भी लिए. कुछ देर बाद मान बहादुर की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. उनकी भांजी विधि गुरुंग ने बताया कि मान बहादुर के चार छोटे बच्चे हैं. सबसे छोटा बेटा सिर्फ पांच साल का है, जो लगातार पूछ रहा है कि पापा कब घर आएंगे. परिवार ने कहा कि जिस बच्चे से टक्कर हुई थी, उसे कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी इतनी बेरहमी से हमला किया गया.

Advertisement

मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज

पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी सिटी ने बताया कि गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी मनी प्रिंस फरार है और उसकी तलाश जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement