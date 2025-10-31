देहरादून: बच्चे से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई से मौत, एक आरोपी गिरफ्तार

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बसंत विहार थाना क्षेत्र में बच्चे से मामूली टक्कर के बाद लोगों ने एक ऑटो चालक की बेहरमी से पिटाई कर दी. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

जानकारी के अनुसार, प्रेमनगर निवासी मान बहादुर 21 अक्टूबर को रोज की तरह ऑटो चला रहे थे. रास्ते में अचानक एक बच्चा सड़क पर आ गया. मान बहादुर ने तुरंत ऑटो रोक दिया, लेकिन बच्चे के परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने बीच सड़क पर ही चालक की बुरी तरह पिटाई कर दी.

ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या

परिवार वालों ने बताया कि मारपीट के बाद आरोपी मान बहादुर को घर तक लेकर आए और पैसे भी लिए. कुछ देर बाद मान बहादुर की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. उनकी भांजी विधि गुरुंग ने बताया कि मान बहादुर के चार छोटे बच्चे हैं. सबसे छोटा बेटा सिर्फ पांच साल का है, जो लगातार पूछ रहा है कि पापा कब घर आएंगे. परिवार ने कहा कि जिस बच्चे से टक्कर हुई थी, उसे कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी इतनी बेरहमी से हमला किया गया.

मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज

पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी सिटी ने बताया कि गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी मनी प्रिंस फरार है और उसकी तलाश जारी है.



