बद्रीनाथ हाइवे पर कार-बाइक की टक्कर, दो युवकों की दर्दनाक मौत

चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. बाइक और कार की टक्कर देर रात बिरही के पास हुई, जिसके बाद दोनों घायल युवकों को गोपेश्वर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों युवक नंदानगर क्षेत्र के रामणी गांव के निवासी थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत.(Photo: Representational )
उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना ने दो परिवारों को गहरे शोक में डाल दिया. यह हादसा गुरुवार देर रात बिरही के पास चमोली और पीपलकोटी के बीच हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, गुरुवार रात करीब देर समय दो युवक बाइक से यात्रा कर रहे थे, तभी सामने से आ रही एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना इतनी तेज थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाया गया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचने के बाद दोनों युवकों की उपचार के दौरान मौत हो गई.

दो युवकों की हुई मौत

मृतकों की पहचान कमल सिंह (27) और राहुल सिंह (28) के रूप में हुई है, जो चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र स्थित रामणी गांव के रहने वाले थे. दोनों युवक अपने परिवारों के इकलौते सहारे माने जाते थे, जिससे गांव में शोक की लहर है.

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार चालक का विवरण जुटाया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस टीम ने घटनास्थल से आवश्यक सबूत एकत्र किए हैं और दुर्घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है.

बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां रात में वाहनों की तेज रफ्तार और सड़क की ढलानें कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं. इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से सड़क हादसों की संख्या बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.


 

