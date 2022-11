UP AQI Today: आगरा-बरेली-गोरखपुर की हवा साफ, लखनऊ और नोएडा में प्रदूषण से हालत 'खराब'

UP Pollution: दिल्ली के आसपास के इलाके यानी एनसीआर के शहरों में प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय राजधानी की तरह ही खराब और बहुत खराब कैटेगरी में है. जबकि उत्तर प्रदेश के इलाकों की हवा साफ है. दरअसल, दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में प्रदूषण की तादाद बढ़ी हुई है ,लेकिन यूपी के सारे इलाकों का हाल ऐसा नहीं है. मुरादाबाद, आगरा, बरेली, गोरखपुर समेत कई शहरों की हवा की गुणवत्ता बेहतर है. आइये जानते हैं आज उत्तर प्रदेश की हवा में प्रदूषण का क्या हाल है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली की तरह ही बहुत खराब है. जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है. जबकि कई शहरों में हवा की गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में है. मौसमी गतिविधियों और हवाओं के रुख के कारण प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. आइये जानते हैं यूपी के विभिन्न शहरों का AQI.

यूपी के कई शहरों की हवा में सुधार

यूपी के शहर एक्यूआई श्रेणी आगरा 105 मध्यम बरेली 131 मध्यम बागपत 253 खराब बुलंदशहर 231 खराब फिरोजाबाद 104 मध्यम गाजियाबाद 276 खराब ग्रेटर नोएडा 340 बहुत खराब गोरखपुर 116 मध्यम हापुड़ 220 खराब झांसी 151 मध्यम कानपुर 185 मध्यम लखनऊ 212 खराब मेरठ 215 खराब मुरादाबाद 134 मध्यम मुजफ्फरनगर 305 बहुत खराब नोएडा 228 खराब प्रयागराज 157 मध्यम वाराणसी 122 मध्यम वृंदावन 115 मध्यम

बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है?

जैसे कि नाम से आप वाकिफ हो गए हैं ये इंडेक्स हवा की जानकारी देता है. यह हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है. इसमें बताया जाता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है. इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई हैं. ये 6 कैटेगरी हैं- अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर.

8 प्रदूषकों से मिलाकर बनाया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स

एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों (PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, and Pb) से मिलाकर बनाया जाता है. इस में वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंड से अधिक है.

प्रदूषण की समस्या को भयंकर बनाने में मुख्य भूमिका हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कणों की होती है. जिस वजह से इन कणों का स्तर वायु में बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन होने लगती है.