Flood in UP: यूपी में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ की चपेट में आ गए 1370 गांव, गोरखपुर समेत 18 जिलों का बुरा हाल

UP Weather and Flood Updates: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला है. इससे डेढ़ दर्जन जिलों के 1370 गांवों में बाढ़ की स्थिति है. वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में बारिश और बाढ़ से हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है.

बाढ़ की चपेट में 18 जिलों के 1370 गांव

राहत आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें बलरामपुर के सबसे ज्यादा 287 गांव शामिल हैं. इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 129, गोरखपुर में 120, श्रावस्ती में 114, गोंडा में 110, बहराइच में 102, लखीमपुर खीरी में 86 और बाराबंकी में 82 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं.

UP | Normal life severely disrupted due flood situation in Shravasti district



114 villages and 1 lakh people are affected due to floods. Of 114 villages, 48 villages marooned; SDRF, NDRF & Flood PAC teams deployed. 8000 people rescued; 3 casualties reported so far: DM Shravasti pic.twitter.com/t1gDfFJlNu