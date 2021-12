विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव पर पीएम मोदी बोले- बनारस से तय होता है देश के विकास का रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM narendra modi) दो दिवसीय काशी दौरे पर हैं. मंगलवार को पीएम मोदी ने विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शिरकत की और संबोधित किया. पीएम ने कहा कि कल (13 दिसंबर) काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज (14 दिसंबर) विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है. इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है.

पीएम ने कहा कि सद्गुरु सदाफलदेव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था. आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा है. हमारा देश इतना अद्भुत है कि, यहां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत-विभूति, समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है. ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है.

PM Shri @narendramodi's address at 98th anniversary celebrations of Sadguru Sadafaldeo Vihangam Yog Sansthan in Varanasi.

