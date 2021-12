जब देर रात बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ काशी की सड़कों पर भी दिखे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने सोमवार को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया. इसके बाद पीएम मोदी vs मंदिर परिसर में हुए निर्माण कार्य का जायजा लिया. पीएम मोदी ने क्रूज की सवारी की. इसके बाद वह अस्सी घाट और संत रविदास घाट पहुंचे. यहां उन्होंने संत रविदास को नमन किया. इतना ही नहीं पीएम मोदी देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बनारस स्टेशन पहुंचे. पीएम मोदी ने बनारस स्टेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, अगला पड़ाव...बनारस स्टेशन. हम रेल नेटवर्क बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं.

Next stop…Banaras station. We are working to enhance rail connectivity as well as ensure clean, modern and passenger friendly railway stations. pic.twitter.com/tE5I6UPdhQ

काशी में विकास कार्यों का लिया जायजा

इससे पहले पीएम मोदी ने काशी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने ट्वीट किया, काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण. हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सबसे अच्छा संभव बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए.

Inspecting key development works in Kashi. It is our endeavour to create best possible infrastructure for this sacred city. pic.twitter.com/Nw3JLnum3m