कानपुर: हर तरफ कैश ही कैश, जानें कारोबारी के घर से निकला कितना धन?

यूपी में कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी करके जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों ने 150 करोड़ रुपये से अधिक नकद बरामद किया. इस छापेमारी में डीजीजीआई के अलावा आयकर विभाग की टीम भी हिस्सा ले रही है. नोटों को गिनने के लिए एसबीआई के अफसरों की मदद ली जा रही है.

गौरतलब है कि गुरुवार को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) इंटेलिजेंस की अहमदाबाद इकाई ने कानपुर के त्रिमूर्ति फ्रैग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड (शिखर ब्रांड पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माता) के गोदाम और कारखानों के अलावा गणपति रोड कैरियर्स के कार्यालय पर तलाशी अभियान शुरू किया था.

अधिकारियों के अनुसार, ट्रांसपोर्टर माल ले जाने के दौरान ई-वे बिलों को बनाने से बचने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम पर बिल बनाता था. बिल की रकम 50 हजार रुपये से कम होती थी, ताकि ई-वे बिल की जरुरत ही न पड़े. डीजीजीआई ने कहा, 'ट्रांसपोर्टर इस तरह फर्जीवाड़ा करके नकद एकत्र कर रहा था और इसे निर्माता को सौंप रहा था.'

ये भी पढ़ें: वायरल हुई कारोबारी के नोटों से भरे घर की तस्वीर, BJP के दिग्गजों ने सपा को घेरा

अधिकारियों ने कथित तौर पर फैक्ट्री परिसर के बाहर ऐसे चार ट्रकों को रोका और जब्त किया, जिन्हें बिना इनवॉइस और ई-वे बिल के फैक्ट्री से ले जाया जा रहा था. ट्रांसपोर्टर गणपति रोड कैरियर के दफ्तर में अधिकारियों को बिना जीएसटी भुगतान के माल के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए 200 से अधिक नकली चालान भी मिला.

About Rs 150 crores have been seized in the raid from businessman Piyush Jain's residence in Kanpur, counting still underway.@cbic_india pic.twitter.com/EAntnK1W3q