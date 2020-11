गाजियाबाद: रिहायशी इलाके में घूमता तेंदुआ CCTV में कैद, वन विभाग की टीम ने किया काबू

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तेंदुआ देखें जाने के बाद से हड़कंप मंच गया. मंगलवार को गाजियाबाद के कवि नगर में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था. फिलहाल, तेंदुए को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया है. तेंदुआ देखे जाने के बाद राजनगर इलाके में पुलिस लोगों को जागरुक कर रही थी. पुलिस लोगों को जानकारी दे रही है कि सतर्क रहें और अपने घर पर ही रहें.

वहीं, दूसरी तरफ जिलाधिकारी के आदेश के बाद से वन विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा था. मामले के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि तेंदुआ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के जनरेटर कक्ष में घुस गया था. जैसे ही एक कर्मी जनरेंटर चालू करने के लिए गया वैसे ही तेंदुआ उसके ऊपर कूद गया.

कर्मचारी ने तुरंत ही शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर जैसे ही उसके बाकी साथी पहुंचे उन्होंने डंड़ों से तेंदुए की पिटाई कर दी. इसके बाद तेंदुआ परिसर में घुमने लगा.

#WATCH A leopard entered a residential area in Kavi Nagar, Ghaziabad yesterday. The leopard was rescued by the forest department officials pic.twitter.com/FoxewatEWW