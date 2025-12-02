उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने की खुदकुशी, कैंपस में पेड़ से लटका मिला शव

हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी (OU) कैंपस में BTech कर रहे एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट सोमवार रात यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हॉस्टल के पास एक पेड़ से लटका मिला.

और पढ़ें

जानकारी मिलने पर, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने कहा कि मरने वाले ने अपने गांव की एक घटना के बारे में एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर खुद को मैसेज भेजा था. पुलिस ने कहा कि घटना के बाद उसके माता-पिता ने उसे बुरी तरह डांटा था.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत... पिता ने जताया हत्या का शक, पुलिस कह रही सुसाइड

स्टूडेंट ने मैसेज में लिखा कि माता-पिता ने उससे कहा कि अगर उसने अपना बर्ताव नहीं बदला तो वह गांव में न रहे और यहां तक ​​कि अपनी जान दे दे. पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि स्टूडेंट ने मैसेज में दावा किया कि उसके परिवार वाले उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और वह मरना चाहता है. फिलहाल मामले में केस दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----