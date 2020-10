हैदराबाद में बारिश का कहर, रातभर कॉलोनियों में राहत मिशन पर रहे ओवैसी ब्रदर्स

तेलंगाना में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण अब हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं. अबतक हैदराबाद में ही बारिश के कारण 11 मौतें हो चुकी हैं. शहर के कई इलाकों में पानी भरा है, तो कुछ जगह दीवार गिरने की घटना सामने आई है. इस बीच स्थानीय सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाला है.



बारिश की समस्या से जूझ रहे हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पूरी रात अलग-अलग इलाकों में गए. जहां लोगों से उनका हाल जाना है और हर संभव मदद की कोशिश की.

AIMIM floor leader & Chandrayangutta MLA Akbaruddin Owaisi rushed to Owaisi Hospital, where two injured were admitted and six brought died after the wall collapsed in Bandlaguda Mohammadia Hills. pic.twitter.com/WH9rS7cPTK

देखें: आजतक LIVE TV



असदुद्दीन ओवैसी ने बीती रात को बारिश को लेकर कई ट्वीट भी किए और लगातार मदद से जुड़ी जानकारियां साझा कीं. असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि वह नदीम कॉलोनी के इलाके में हैं, जहां बोट का इस्तेमाल करके 170 घरों के 600 लोगों को निकाला गया है. सभी लोगों को ओवैसी कम्युनिटी हॉल, स्कूल और मस्जिद जैसी जगहों पर ले जाया गया.

#HyderabadRains I was at a spot inspection in Mohammedia Hills, Bandlaguda where a private boundary wall fell resulting in death of 9 people & injuring 2. On my from there, I gave a lift to stranded bus passengers in Shamshabad, now I'm on my way to Talabkatta & Yesrab Nagar... pic.twitter.com/EVQCBdNTvB