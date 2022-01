Bulli Bai: ओवैसी ने कहा- मामले में FIR काफी नहीं है, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए

Bulli Bai ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किए जाने और उनके खिलाफ अपशब्द लिखे जाने को लेकर पूरे देश में इस ऐप के खिलाफ खासी नाराज़गी देखने को मल रही है. यह मामला हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया था और पुलिस से इसपर कार्रवाई करने की मांग की थी.

इस मामले पर, हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम थाने ने 'Bulli deals' पर मुस्लिम महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न और नीलामी का संज्ञान लिया है. कुछ पत्रकारों और कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और डीजीपी से कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.

ओवैसी ने ट्विटर लिखा कि इस मामले में एफआईआर काफी नहीं है, दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. सरकार को सीआई सेल और बल के एंटी रेडिकलाइजेशन विभाग की सेवाएं लेनी चाहिए.

I demand that @TelanganaCMO @KTRTRS @TelanganaDGP @CPHydCity should immediately arrest these bloody termites,a symbolic FIR is not enough they should be arrested ,the government should avail the services of CI cell & Anti Radicalisation dept of the force. https://t.co/gKtEyTStu1