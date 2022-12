LIVE: हो गया 2023 का आगाज... न्यूजीलैंड में सबसे पहले मना जश्न, Video

भारत में नए साल का इंतजार खत्म होने वाला है. कुछ ही घंटों में देशभर में 2023 का जश्न मनेगा और 2022 गुजरे जमाने की बात हो जाएगी. 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया नए साल के जश्न को तैयार है. इसको लेकर भारत में भी लोग जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हैं. हालांकि सरकार ने सावधानी बरतने की नसीहत भी दी है. जिसमें चीन समेत विदेशों में बढ़ते कोरोना के ग्रॉफ का हवाला दिया गया है.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023



(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA